Influenciadora e amigas causam polêmica com comportamento durante viagem e acabam presas no país - Reprodução Instagram

Influenciadora e amigas causam polêmica com comportamento durante viagem e acabam presas no paísReprodução Instagram

Publicado 21/10/2026 08:30

Malévola Alves e suas amigas foram ao Egito fazer turismo, mas, pelo visto, confundiram as ruas do país com um palco para suas extravagâncias. A influenciadora trans acabou presa ao lado das companheiras após uma viagem marcada por comportamentos que provocaram uma enxurrada de críticas. Em vídeos que circularam nas redes sociais, as brasileiras aparecem, segundo os relatos, dançando sobre carros, levantando as roupas, fazendo gestos obscenos e abordando homens em público. Tudo isso em um país conhecido por suas regras sociais conservadoras. A falta de bom senso parece ter viajado na bagagem, mas o respeito aos costumes locais ficou no Brasil.

Depois da prisão, uma das integrantes do grupo alegou que elas estavam sendo perseguidas por serem trans e que a embaixada brasileira havia sido acionada. A denúncia é séria e merece apuração, mas não apaga as críticas ao comportamento das turistas. O motivo oficial da prisão ainda não foi esclarecido.

Uma coisa é certa: conhecer outra cultura exige mais do que passaporte e passagem aérea. Exige educação. E essa, não se compra no aeroporto.