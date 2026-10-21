Influenciadora e amigas causam polêmica com comportamento durante viagem e acabam presas no paísReprodução Instagram
Malévola Alves faz barraco no Egito e acaba atrás das grades
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Globo pisa no freio e beijo gay fica para depois
Em ‘Quem Ama Cuida’, emissora segura beijo entre Mau Mau e Felipe e reduz cenas de intimidade do casal
Flávio Bolsonaro leva puxão de orelha de Sergio Moro
Senador teria criticado postura do presidenciável no debate da Band e apontado influência de Pablo Marçal
Felca e Nikolas prometem abalar as redes no mesmo dia
Influenciador e deputado fazem suspense sobre anúncios marcados para esta terça-feira (20)
Adriana Araújo bota ordem no 'galinheiro político'
Jornalista precisou engrossar a voz para controlar Lula e Flávio Bolsonaro durante debate na Band
Neymar teria feito festa em hotel de luxo com mulheres e sem esposas
Segundo informações divulgadas em programa de televisão, jogador teria reunido amigos e convidadas no Rosewood após partida de futebol
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