Nikolas Ferreira e Felca escolheram o mesmo dia para anunciar novidades misteriosasReprodução rede social
Felca e Nikolas prometem abalar as redes no mesmo dia
Influenciador e deputado fazem suspense sobre anúncios marcados para esta terça-feira (20)
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Adriana Araújo bota ordem no 'galinheiro político'
Jornalista precisou engrossar a voz para controlar Lula e Flávio Bolsonaro durante debate na Band
Neymar teria feito festa em hotel de luxo com mulheres e sem esposas
Segundo informações divulgadas em programa de televisão, jogador teria reunido amigos e convidadas no Rosewood após partida de futebol
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Arthur Aguiar termina, mas não aguenta 11 dias
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