Nikolas Ferreira e Felca escolheram o mesmo dia para anunciar novidades misteriosas - Reprodução rede social

Nikolas Ferreira e Felca escolheram o mesmo dia para anunciar novidades misteriosasReprodução rede social

Publicado 20/10/2026 10:00

Felca e Nikolas Ferreira resolveram brincar de mistério. Os dois anunciaram novidades para esta terça-feira (20), mas fizeram questão de deixar todo mundo no escuro. Felca promete voltar após meses afastado das redes sociais. Já Nikolas garante que vai divulgar o vídeo mais importante de sua vida.

A coincidência de datas levantou suspeitas de uma possível ligação entre os anúncios. Por enquanto, ninguém sabe se vem revelação bombástica ou apenas mais uma estratégia para chamar atenção.

Nesse festival de suspense, só falta contratar um narrador de novela mexicana.