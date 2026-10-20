Adriana Araújo precisou de pulso firme para colocar ordem no debate da BandReprodução Instagram

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Andrei Lara
Adriana Araújo descobriu que mediar um debate presidencial exige mais paciência do que cuidar de uma turma de jardim de infância. Durante o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, na Band, a jornalista precisou mostrar quem mandava no pedaço para conter interrupções, reclamações e bate-bocas. No dia seguinte, foi reconhecida numa padaria como uma mulher brava.
O marido tratou de esclarecer que ela só fica assim quando necessário. Convenhamos, com dois candidatos disputando até o direito de interromper o outro, faltou pouco para Adriana pedir silêncio e mandar os dois para a diretoria.