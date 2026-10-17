Padre Fábio de Melo abriu o coração ao falar sobre sua batalha contra a depressão - Reprodução Instagram

Padre Fábio de Melo abriu o coração ao falar sobre sua batalha contra a depressãoReprodução Instagram

Publicado 17/10/2026 12:00

Conhecido por levar mensagens de fé e esperança a milhões de brasileiros, o padre Fábio de Melo abriu o coração ao falar sobre sua luta contra a depressão crônica. O religioso revelou que enfrenta momentos difíceis e que nem sempre é simples encontrar forças para seguir em frente. Acostumado a acolher a dor dos outros, desta vez foi ele quem expôs as próprias feridas.

O desabafo chamou atenção para uma realidade que muita gente ainda insiste em ignorar: a depressão não escolhe profissão, fama ou religião.

Afinal, até quem ensina a ter fé também precisa de acolhimento. E reconhecer a própria fragilidade não é falta de fé, é humanidade.