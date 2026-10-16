Davi Brito anuncia publicidade nas redes sociais com valores a partir de R$ 500 Reprodução/Instagram
Davi Brito agora cobra R$ 500 por publicidade
Campeão do BBB 24 anuncia pacotes publicitários nas redes sociais após restrições às apostas
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Vorcaro chama Deborah Secco de 'muito feia' e Globo demite logo após
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Belo e Rayane: separação de R$ 10 milhões?
Suposta cobrança milionária para o fim do namoro é negada pelos advogados da influenciadora
SBT Rio contrata jornalista da Globo para enfrentar a Record
Gabriel Noleto assume o comando do jornalismo da emissora carioca com a missão de melhorar a audiência e enfrentar a concorrência
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Maria Corsato questionou suplementos da marca durante a campanha eleitoral e acabou ficando como suplente na disputa por uma vaga na Assembleia paulista
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