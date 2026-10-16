Davi Brito anuncia publicidade nas redes sociais com valores a partir de R$ 500 - Reprodução/Instagram

Davi Brito anuncia publicidade nas redes sociais com valores a partir de R$ 500 Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2026 11:30

Parece que o cachê de Davi Brito resolveu entrar em promoção. O campeão do BBB 24, que saiu da casa mais vigiada do Brasil com uma fortuna no bolso, agora oferece publicidade nas redes sociais por valores a partir de R$ 500. Ao lado de Emilly Araújo, o baiano anunciou os pacotes depois das restrições à divulgação das famosas bets. Pelo visto, sem as casas de apostas, o jogo virou.

De prêmio milionário a publi de quinhentos reais, Davi descobriu que, no mercado da fama, nem todo mundo continua no VIP. Afinal, a vida depois do BBB também tem suas provas de resistência.