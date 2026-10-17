Arthur Aguiar e Jheny Santucci deram uma nova chance ao relacionamento Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Arthur Aguiar parece não ter muita paciência para ficar solteiro. O ator reatou o relacionamento com Jheny Santucci depois de apenas 11 dias separados. O término foi tão rápido que mal deu tempo de atualizar o estado civil nas redes sociais. Pelo visto, o amor falou mais alto, ou a saudade chegou antes do previsto. Do jeito que a coisa anda, até o famoso tempo para pensar virou intervalo comercial.
Terminou, respirou, voltou. E segue a programação normal.