Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares estariam vivendo uma crise no noivadoReprodução rede social
Marina Ruy Barbosa põe o noivado de molho
Atriz teria pedido um tempo a Abdul Fares após crise na família do empresário
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