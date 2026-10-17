Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares estariam vivendo uma crise no noivadoReprodução rede social

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Andrei Lara
Parece que o conto de fadas de Marina Ruy Barbosa entrou em modo de espera. Prestes a subir ao altar com o empresário Abdul Fares, a atriz teria pedido um tempo no noivado após uma crise familiar envolvendo os parentes dele. Pelo visto, nem todo relacionamento precisa de um vilão para enfrentar turbulências. Às vezes, basta a família entrar em cena. E, nessa novela, Marina parece ter preferido dar uma pausa antes do próximo capítulo. O vestido de noiva que espere.