Vini Jr. teria reunido modelos e jogadores do Real Madrid em festinha reservadaReprodução Instagram

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Andrei Lara
Parece que Vini Jr. não perdeu tempo depois do fim do romance com Virginia Fonseca. Segundo informações divulgadas, o craque do Real Madrid teria organizado uma festinha com direito a modelos e companheiros de clube. Pelo visto, o atacante resolveu reforçar o elenco fora das quatro linhas. E, se dentro de campo Vini gosta de partir para cima, na vida amorosa parece que também não pretende ficar na retranca.
Virginia saiu da escalação, mas o camisa 7 já estaria movimentando o mercado. Só falta saber se alguma das convidadas vai conquistar a vaga de titular ou se tudo não passou de um amistoso.