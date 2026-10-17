Tiffany Abreu tenta reverter na Justiça a proibição de disputar competições nacionaisReprodução Instagram

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Andrei Lara
A jogadora Tiffany Abreu, do Osasco, está enfrentando uma disputa que não se resolve com saque, bloqueio ou cortada. A atleta, primeira mulher trans a disputar a elite do vôlei brasileiro, recorreu à Justiça após a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) adotar novas regras que impedem a participação de atletas trans nas competições femininas nacionais. A entidade passou a exigir critérios de elegibilidade que incluem testes genéticos.
Tiffany, que joga a Superliga desde 2017, teve sua inscrição barrada para a Supercopa e a Superliga. Após uma liminar negada pela Justiça Desportiva, a defesa recorreu à Justiça comum. Aos 41 anos, a jogadora quer encerrar a carreira dentro das quadras, e não por uma decisão administrativa. 
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Tiffany Abreu tenta reverter na Justiça a proibição de disputar competições nacionais
Tiffany Abreu