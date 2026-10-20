Neymar teria reunido amigos e convidadas em hotel de luxo em São PauloReprodução Instagram

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Andrei Lara
Mais uma festinha atribuída a Neymar promete dar o que falar! Segundo informações, o jogador teria organizado uma comemoração no luxuoso hotel Rosewood, em São Paulo, após a vitória do Santos sobre o Fluminense (2x1) no último domingo (18). O detalhe que chamou a atenção foi a presença de algumas mulheres entre os convidados, enquanto as esposas dos convidados não estariam no encontro. Ah, tá!