Sergio Moro teria criticado a postura de Flávio Bolsonaro durante debate contra Lula na Band - Reprodução Instagram

Sergio Moro teria criticado a postura de Flávio Bolsonaro durante debate contra Lula na BandReprodução Instagram

Publicado 20/10/2026 11:30

Pelo visto, Flávio Bolsonaro não agradou nem a quem poderia estar na sua torcida. Sergio Moro teria criticado, em conversas reservadas, o desempenho do senador no debate contra Lula, exibido pela Band. Para Moro, Flávio desperdiçou a oportunidade de mostrar preparo para a Presidência ao apostar numa postura provocadora, supostamente inspirada em Pablo Marçal.

A bronca teria sido nos bastidores, mas o recado é daqueles que dispensam legenda. Se a intenção era parecer presidenciável, talvez fosse melhor deixar o personagem de provocador em casa.

Afinal, debate eleitoral não é campeonato de lacração.