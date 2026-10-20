Sergio Moro teria criticado a postura de Flávio Bolsonaro durante debate contra Lula na BandReprodução Instagram

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Andrei Lara
Pelo visto, Flávio Bolsonaro não agradou nem a quem poderia estar na sua torcida. Sergio Moro teria criticado, em conversas reservadas, o desempenho do senador no debate contra Lula, exibido pela Band. Para Moro, Flávio desperdiçou a oportunidade de mostrar preparo para a Presidência ao apostar numa postura provocadora, supostamente inspirada em Pablo Marçal.
A bronca teria sido nos bastidores, mas o recado é daqueles que dispensam legenda. Se a intenção era parecer presidenciável, talvez fosse melhor deixar o personagem de provocador em casa.
Afinal, debate eleitoral não é campeonato de lacração.