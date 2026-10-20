Malévola foi presa em Alexandria, no Egito - Reprodução / X

Malévola foi presa em Alexandria, no EgitoReprodução / X

Publicado 20/10/2026 18:32 | Atualizado 20/10/2026 18:36

O DIA pela equipe da criadora de conteúdo. Ao lado de uma amiga, ela foi abordada por autoridades locais que pegaram os passaportes e as questionaram sobre serem mulheres transexuais. A influenciadora digital Mariana Alves, mais conhecida como Malévola , foi presa em Alexandria, no Egito, na manhã desta terça-feira (20). A informação foi confirmada aopela equipe da criadora de conteúdo. Ao lado de uma amiga, ela foi abordada por autoridades locais que pegaram os passaportes e as questionaram sobre serem mulheres transexuais.

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A assessoria da influenciadora ressaltou que possui poucas informações até o momento. A equipe acredita que a prisão ocorreu devido denúncias que foram feitas sobre elas serem trans, através de vídeos divulgados no Facebook e no X, antigo Twitter. Um advogado egípcio está assistindo Malévola, que segue detida. A assessoria informou que o voo dela de volta ao Brasil ocorre nesta quarta (21). No entanto, ainda não sabem se ela poderá retornar nesse dia.



Malévola relatou o momento de tensão através dos stories do Instagram. Segundo a influenciadora, a van em que elas estavam foi parada durante um passeio. Em seguida, as autoridades as encaminharam para a delegacia. "Estamos na delegacia, estamos desesperadas. Eu não sei o que vai acontecer ou o que vão fazer com a gente. Pegaram todos nossos passaportes e pararam nossa van no meio do passeio", escreveu.

A criadora de conteúdo também pediu ajuda de seguidores e revelou que os policiais haviam feito perguntas sobre a identidade de gênero dela e da amiga, a também influenciadora Bruna Tivo. "Se eu sumir, vocês já sabem. Não sei o que fazer ou pedir para vocês. Eles perguntaram se eu e a Bruna éramos trans e não sabemos de mais nada, estou desesperada. Alguém de Alexandria?."



Na mesma rede social, Bruna contou que estava na França e relatou a situação que viveu no outro país. "Não estou no Egito com as meninas mais. Tive que voltar para Paris para resolver algumas coisas, as meninas estão no Egito. Se vocês conhecerem algum advogado lá, me avisem aqui", disse ela.



Para Bruna, a prisão foi motivada por transfobia. "Jogaram vídeos nossos no Egito em um grupo do Facebook. O problema é sobre ser trans". "Estavam tentando armar com a gente, estou em contato com a embaixada", escreveu. Até o momento, Malévola e Bruna estão com o perfil do Instagram privado.

Uma mulher trans - ou transgênero - é uma pessoa a quem foi atribuído o sexo masculino no momento do nascimento, mas que possui identidade de gênero feminina.

Saiba mais

Malévola vem colecionando polêmicas nos últimos meses, inclusive com a influenciadora Soso Careca e o namorado, MC Paiva. Em abril deste ano, ela decidiu ir até o cinema onde o casal estava. Segundo a influenciadora, ela entrou na sessão com um ingresso falso para conseguir falar diretamente com os dois e levou um segurança. Nas imagens que circulam nas redes sociais, os três apareceram discutindo frente a frente, em um clima tenso que rapidamente saiu do controle.

A briga no shopping, no entanto, é o desdobramento de uma polêmica que começou dias antes, fora daquele ambiente. O caso teve início após Malévola relatar nas redes que foi surpreendida com o valor de um procedimento capilar realizado em um salão de Alphaville. "Simplesmente 6 mil reais. Isso deu esse valor de R$ 5.450 porque eu já tinha dado R$ 500 no PIX de sinal. Eu fiquei abismada, porque eu esperava pagar no máximo R$ 2.800. Gente, praticamente o dobro!", afirmou. E completou: "Eu sou rica, mas não sou trouxa não."



O responsável pelo atendimento, o cabeleireiro Robson Souza, negou irregularidades e defendeu o valor cobrado. "Meu trabalho vale... se é mil reais o meu corte, é mil reais o meu corte”, afirmou em áudio divulgado pela própria influenciadora. Em vídeo, ele também disse: "Estão me colocando como um bandido."



A situação ganhou novos contornos quando Soso saiu em defesa do profissional, com quem já trabalhou. "Se você não concorda com o valor, é simples: você não consome o produto", declarou. A fala motivou uma reação direta de Malévola, que passou a criticar tanto a influenciadora quanto o salão.



MC Paiva entrou na discussão para defender a namorada. "Não fica falando na internet não, mano, sem prova, sem nada", afirmou. Ele também alegou ter sido ofendido em mensagens privadas: "Na mensagem me chamou de 'viadinho'".



Malévola, por sua vez, acusou o cantor de transfobia. "Transfobia é crime", disse. Ela também reforçou a versão inicial: "Gente, eu fui vítima de um golpe! Onde já se viu? Não me falaram o valor desse cabelo."



Em julho, a confusão ganhou mais um capítulo. Após Soso se reconciliar com Malévola durante uma live, Paiva terminou o namoro. Os dois, no entanto, retomaram o relacionamento pouco tempo depois.

Em setembro, a influenciadora e o funkeiro se envolveram em mais uma briga. Após novas discussões acaloradas, trocas de ofensas e ameaça nas redes, Malévola foi até a residência de MC Paiva. O MC não estava no local quando elas chegaram, pois já havia saído. Ele afirmou que ficou esperando por quase duas horas em outro ponto e que Malévola só teria ido até lá depois que ele deixou o endereço.