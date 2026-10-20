Davi Lucca é filho de Neymar Jr. e Carol Dantas - Reprodução / Instagram

Davi Lucca é filho de Neymar Jr. e Carol DantasReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 14:18

Carol Dantas, de 32 anos, realizou um pequeno desabafo nos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (20), sobre o filho, Davi Lucca, de 15. O primogênito é fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. , de 34. Em tom descontraído, a influenciadora digital falou que o filho está dedicado à rotina de exercícios e alimentação, além de falar sobre as dificuldades de criar um adolescente.

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"Ai, gente, vou falar uma coisa para vocês. Está difícil ser mãe de adolescente. Hoje tirei o meu adolescente mais cedo da escola porque fomos no dermatologista e depois [fomos] ao mercado. Compramos muitas coisas, fui reabastecer o estoque de ovos de galinha lá da minha casa. Porque meu filho está 'maromba' agora. É, vocês não tem noção", disse Carol no carro, ao lado do filho.



Em seguida, ela contou que o herdeiro pede que ela não realize determinadas publicações. "O Davi não deixa eu postar nada. Ele fala: 'Apaga. Esse não. Essa foto, não. Esse não. Não gostei'". Davi retrucou: Fala o que você acabou de falar, por exemplo".

Carol, então, respondeu. "Falei uma besteira aqui. Besteira nada, é que tem duplo sentido. Aí, claro, que o mente poluída vai pela mente poluída. Nem vou falar aqui. Ah, coisa chata'", reclamou a influenciadora.

Carol também é mãe de Valetin, de 6, fruto do casamento com o empresário Vinicius Martinez. Neymar teve outros filhos: Mavie, de 3, Mel, de 1, da relação atual com Bruna Biancardi. O casal está à espera da terceira herdeira, que se chamará Mariah. Além disso, o atleta é pai de Helena, de 2, do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.

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No dia 6 de outubro, Neymar e Bruna celebraram o aniversário da filha mais velha com um festão em São Paulo. A comemoração, no tema "show de talentos da Mavie" reuniu amigos e familiares, incluindo famosos. Duda Siebert, Tata Estaniecki, Lucas Moura, Philippe Coutinho, Kaká e Carol Dias prestigiaram a comemoração.



A decoração, em tons coloridos, teve elementos de estrelas, microfones e notas musicais. Flores, muitos bolos de diferentes formatos e mais quitutes também fizeram parte da festa. Para a ocasião, a família vestiu roupas na cor lilás.

Mais cedo deste dia, na mesma rede social, a influenciadora homenageou a primogênita. "Hoje você completa três aninhos e eu fico tentando entender como é que o tempo passa tão rápido... Parece que foi ontem que éramos só eu e você, descobrindo a vida juntas. Você tão pequenininha, e eu aprendendo a ser mãe. Foi você quem me deu esse nome, quem me apresentou um amor que eu nem sabia que era capaz de sentir", disse ela, na ocasião.