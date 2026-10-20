Nanda Costa e Lan Lanh celebram 5 anos das gêmeas juntas após separação - Reprodução / Instagram

Nanda Costa e Lan Lanh celebram 5 anos das gêmeas juntas após separaçãoReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 10:57

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"Cinco anos de muita vida vivida das nossas filhas! Viva Kim e Tiê! Viva mamãe Lan e mamãe Nanda", escreveu Nanda na legenda das fotos. "Viva essa rede enorme de gente maravilhosa que fortalece, acolhe e enche as nossas meninas de amor e carinho", acrescentou. A atriz também deixou uma mensagem para a ex-companheira: "Obrigada, Lan! Viva a vida".A festa contou com a presença de Emanuelle Araújo, que compareceu com o marido, o fotógrafo Fernando Diniz. A atriz, que interpreta Marta na novela "A Nobreza do Amor", também prestou uma homenagem às aniversariantes. "Alegria imensa no coração. Cinco anos de tanto amor. Amo vocês demais", escreveu.Nanda e Lan Lanh iniciaram o relacionamento em 2014, mas a história das duas começou muito antes. Aos 14 anos, Nanda viu a percussionista em um show de Cássia Eller, de quem Lan fazia parte da banda. Anos depois, as duas se aproximaram quando passaram a morar no mesmo prédio. O namoro se tornou público em 2018, e o casamento civil aconteceu em 2019.Em fevereiro de 2026, elas anunciaram o fim da união, após 12 anos de relacionamento. Apesar da separação, as duas mantêm uma convivência próxima e dividem os cuidados com as meninas.Em entrevista ao gshow, em abril, Nanda falou sobre a relação com a ex-mulher. "Fico muito feliz porque a nossa relação segue belíssima com muito amor, com muito respeito. Foram 12 anos de uma história linda, com frutos. Nossas filhas estão bem, Lan está bem, seguimos em harmonia", afirmou.