Arthur Aguiar publicou fotos de reencontro com colegas da novela ’Rebelde’ - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar publicou fotos de reencontro com colegas da novela ’Rebelde’Reprodução/Instagram

Publicado 20/10/2026 08:01

Arthur Aguiar compartilhou na noite de segunda-feira (19) um registro do reencontro com Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão após o velório de Lua Blanco , que morreu aos 39 anos por complicações de um câncer no intestino. O ator recordou o sonho da artista de juntar novamente os protagonistas da versão brasileira de "Rebelde" (2011), exibida na Record.

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"Ontem e hoje foram dois dias muito difíceis pra nós. Fomos pegos totalmente de surpresa, a ficha ainda não caiu totalmente, mas a Lua como sempre fez questão de deixar mais uma lição pra gente que é: Faça e fale em vida, o amanhã pode não existir e pode ser tarde demais. Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa dela", iniciou o texto.

Arthur homenageou a ex-namorada e par romântico na trama. "A Lua foi única, foi marcante e estará pra sempre na nossa memória. A Lua (satélite) depende do sol pra poder ser iluminada, já a Lua Blanco era o próprio sol e fazia questão de dividir a sua luz com quem estivesse por perto. Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, sim, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro".



O campeão do "BBB 22" ressaltou o significado do reencontro com os ex-colegas de "Rebelde". "Lua, essa foto é uma homenagem nossa pra você. Nós sabemos o quanto você desejou que esse reencontro acontecesse e apesar de você não estar aqui fisicamente, você estará pra sempre em nossos corações. Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!", finalizou.

Perda

A morte de Lua foi anunciada pelos irmãos da artista nas redes sociais. No comunicado, a família informou que ela enfrentava um câncer nos últimos meses e recebeu o apoio de pessoas próximas durante o tratamento. "Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", diz um trecho da mensagem.

Lua Blanco ganhou projeção nacional ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", exibida pela Record entre 2011 e 2012. Além de integrar o grupo musical Rebeldes, a artista participou de produções como "Malhação", "Pecado Mortal" e "A Força do Querer". Ela também construiu uma trajetória na música e no teatro.