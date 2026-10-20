Perlla desabafou sobre impacto de perda gestacional - Reprodução/Instagram

Perlla desabafou sobre impacto de perda gestacional Reprodução/Instagram

Publicado 20/10/2026 09:24

Perlla , de 37 anos, revelou ter sofrido um aborto espontâneo e desabafou sobre a dor de enfrentar a perda gestacional em segredo. Em um relato publicado nas redes sociais, a cantora mencionou a "ilusão da internet" e comentou que o público costuma acompanhar apenas os seus momentos de alegria.

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"Todo mundo sempre me vê sorrindo. Sempre vê a parte que eu que eu acabo dividindo, mas também existem momentos conturbados que a gente passa. Eu não preciso nem falar e muitas pessoas já acompanharam várias fases da minha vida. E hoje é um dia, de uns anos atrás, uma madrugada que eu tive uma surpresa muito grande, eu tive uma surpresa dupla, eu lembro. Tinha acabado de perder mais um bebezinho e eu fiquei muito mexida. Acho que eu nunca falei sobre isso aqui", contou.



A ex-funkeira decidiu trazer o assunto à tona por viver um momento de transformação. "Mas eu tive uma nota assim bem no meu coração de dividir isso, por que hoje? Hoje é um dia que eu tive muitas lembranças, né? Em todos os sentidos, mas principalmente nesse. Um momento conturbado de coisas que eu passei na minha vida e que também momentos de tristeza, mesmo".

Perlla alertou sobre a importância de acompanhamento psicológico para enfrentar situações delicadas na vida. "Porque você pode me perguntar: 'por que que os anos passam e você consegue?'. É, não é fácil, não. Não estou dizendo que eu sou super-heroína, não, que ninguém é super-heroína. Mas por que que hoje eu consigo administrar? Primeiro: façam terapia, é muito importante. E segundo: porque eu decidi colocar a palavra em primeiro lugar na minha vida", disse.

"É claro que eu tenho a lembrança daquele momento, dos momentos né? Que eu vivi ali, mas eu já não tenho mais aquela lembrança com um pesar. Não são as pessoas, não são as circunstâncias, não são as experiências ruins ou situações. Eu não sou perfeita, mas também sei que eu não sou a mesma de ontem, de antigamente. Eu estou avançando, estou crescendo, estou aprendendo as pancadas da vida", acrescentou.

