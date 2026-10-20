Perlla desabafou sobre impacto de perda gestacional Reprodução/Instagram
Perlla relembra perda gestacional: 'Nunca falei sobre isso'
Cantora revelou episódio triste motivada por desejo de alertar sobre a importância de tratar os traumas
Marvvila segue como musa da Portela
Cantora visitou o barracão da agremiação na Cidade do Samba, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20)
Namorado de Lua Blanco se declara após morte da atriz
Eterna Roberta Messi da versão brasileira da novela 'Rebelde' (2011), da Record, faleceu neste domingo (18), aos 39 anos, no Rio de Janeiro
Malévola é presa no Egito: 'Estou desesperada'
Influenciadora digital foi abordada por autoridades, que pegaram seu passaporte e a questionou sobre ser uma mulher transexual
Juliette exibe fotos de ensaio pré-casamento com Kaique Cerveny
Ex-BBB e atleta surgiram de branco em frente à igreja azul no Cariri; cerimônia está marcada para 29 de outubro, no Recife
Mãe de Lexa revela que Ivete quis pagar dívida milionária da filha
Mãe da cantora relatou oferta feita pela artista baiana durante internação, cuja conta hospitalar chegou a R$ 1,1 milhão
De biquíni, Ana Castela exibe curvas em Miami
'Boiadeira' aproveitou dia ensolarado à beira da piscina
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