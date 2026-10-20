Evaristo Costa - Reprodução / Instagram

Evaristo CostaReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 12:49

jornalista Evaristo Costa , de 50 anos, revelou nesta terça-feira (20) a história por trás de seu nome. Ao abrir uma caixa de perguntas nas redes sociais, o ex-apresentador do "Jornal Hoje", da Globo, explicou a tradição familiar que influenciou a escolha e contou por que decidiu não dar continuidade ao costume.

"Por que você se chama Evaristo?", quis saber uma seguidora. Surpreso com a curiosidade, o comunicador explicou que o nome passou de geração em geração entre os homens da família.



"Interessante! Essa pergunta nunca me fizeram. E tem uma explicação. Evaristo é um nome de origem grega, mas bastante usado na Itália. Minha ascendência é italiana. Meu bisavô se chamava José Evaristo. Meu avô, Evaristo. Meu pai, José Evaristo. Logo, pela lógica, fiquei com o Evaristo", contou.



A revelação despertou outras brincadeiras entre os seguidores. "Seu filho vai ter que ser José Evaristo", comentou uma internauta. Evaristo, no entanto, descartou a possibilidade de aumentar a família. "Encerrei a tradição. Já tenho duas filhas: Francesca e Antonella. Não pretendo ter mais filhos", afirmou.



As meninas, de 14 e 13 anos, respectivamente, são fruto de seu relacionamento com Amália Stringhin. Outra seguidora sugeriu uma alternativa para manter o nome na família: "Tinha que ter chamado uma delas de Evarista, errou feio". O jornalista não deixou a provocação passar e respondeu com ironia: "Registra sua filha com sua dica. Vai acertar em cheio".



Longe da televisão

Desde 2017, quando deixou a Globo, Evaristo mora em Cambridge, na Inglaterra. O jornalista decidiu tirar um período sabático, mas retornou à televisão em 2019, na CNN Brasil. Dois anos depois, em 2021, rescindiu seu contrato com a emissora.



Em fevereiro deste ano, ele também chamou a atenção ao explicar como conseguiu se afastar da rotina intensa da TV. Segundo o comunicador, a decisão foi resultado de um planejamento financeiro que começou ainda na adolescência.



"[Fiz] planejamento financeiro. Comecei o meu aos 13 anos com a previsão de parar de trabalhar ou diminuir minha carga de trabalho aos 40 anos. Eu brinco dizendo que eu estou de férias, mas, na verdade, eu não estou de férias. Continuo trabalhando bastante, mas hoje eu sou dono do meu tempo", declarou.



Na ocasião, Evaristo também se definiu como uma pessoa "bem econômica".