Fred Bruno apareceu abraçado ao filho e ao irmão depois de ser atingido de raspão por um tiro no pé durante confusão em bar - Reprodução / Instagram

Fred Bruno apareceu abraçado ao filho e ao irmão depois de ser atingido de raspão por um tiro no pé durante confusão em barReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 12:16 | Atualizado 20/10/2026 13:35





"Tinha um deputado armado dentro de uma balada em São Paulo e esse deputado disparou um tiro. E esse tiro pegou em uma pessoa de raspão, mas pegou. E essa pessoa é meu irmão", iniciou.



Ao explicar por que detalhou o ocorrido, ele afirmou que queria dimensionar o risco da situação. "Eu falei isso pausadamente para vocês darem dimensão para tudo isso. E, felizmente, meu irmão tá bem. Tá tudo certo. Mas e se não?", questionou.

O irmão de Fred Bruno se pronunciou após o apresentador ser atingido de raspão por um tiro no pé durante uma confusão em um bar no Itaim Bibi, em São Paulo. Em vídeo, ele demonstrou alívio pelo estado de saúde do familiar, mas chamou atenção para a gravidade do episódio."Tinha um deputado armado dentro de uma balada em São Paulo e esse deputado disparou um tiro. E esse tiro pegou em uma pessoa de raspão, mas pegou. E essa pessoa é meu irmão", iniciou.Ao explicar por que detalhou o ocorrido, ele afirmou que queria dimensionar o risco da situação. "Eu falei isso pausadamente para vocês darem dimensão para tudo isso. E, felizmente, meu irmão tá bem. Tá tudo certo. Mas e se não?", questionou.

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