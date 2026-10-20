Fred Bruno apareceu abraçado ao filho e ao irmão depois de ser atingido de raspão por um tiro no pé durante confusão em barReprodução / Instagram
"Tinha um deputado armado dentro de uma balada em São Paulo e esse deputado disparou um tiro. E esse tiro pegou em uma pessoa de raspão, mas pegou. E essa pessoa é meu irmão", iniciou.
Ao explicar por que detalhou o ocorrido, ele afirmou que queria dimensionar o risco da situação. "Eu falei isso pausadamente para vocês darem dimensão para tudo isso. E, felizmente, meu irmão tá bem. Tá tudo certo. Mas e se não?", questionou.
Ao final, voltou a falar sobre o irmão. "De coração, que bom que eu posso vir aqui falar que tá tudo bem, porque poderia ser alguma outra notícia, poderiam ser várias coisas."
Encontro em família
Depois do susto, Fred apareceu em um foto com o filho e o irmão. Na imagem compartilhada nos Stories, os três surgem abraçados. "O dia terminou do melhor jeito possível. Obrigado vida. @fred", escreveu o irmão do apresentador.
Fred já havia tranquilizado o público sobre o estado de saúde. "Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé. Começou a latejar e queimar, e não entendi o que tinha acontecido. Estou bem, mas é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou com qualquer outra pessoa", relatou.
O apresentador se afastou temporariamente do "Globo Esporte SP" para tomar as medidas necessárias após o episódio e afirmou que retornaria ao programa no dia seguinte, ou seja, na quarta-feira (21). O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e as investigações sobre as circunstâncias ficariam a cargo do 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa