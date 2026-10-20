Anitta, de 33 anos, foi anunciada como uma das atrações da 27ª edição do Grammy Latino, que acontecerá no dia 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O perfil oficial da premiação confirmou a participação da cantora em uma publicação realizada na manhã desta terça-feira (20).
Nomes como Rosalía, Daddy Yankee, Juanes, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose, Xavi e a Banda Los Recoditos também subirão ao palco. Já a atriz Roselyn Sánchez retorna ao posto de apresentadora do evento.
Além de se apresentar no evento, a artista concorre em duas categorias com o álbum "EQUILIBRIVM", sendo a única brasileira indicada na principal categoria da noite, a de Álbum do Ano. Ela também disputa o troféu de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.
Na disputa principal, o disco de Anitta concorre ao lado dos projetos Free spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso), Taracá (Jorge Drexler), Vendran suaves lluvias (Silvana Estrada), Tropicoqueta (Karol G), Femme fatale (Mon Laferte), Muda (Carin Leon), La vida era mas corta (Milo J), ¿Donde es el after? (Rawayana) e Lux (Complete Works) (Rosalia).
De acordo com o Grammy Latino, os indicados ao Álbum do Ano de 2026 apresentaram um equilíbrio entre gênero, geração, país de origem e identidade sexual, enquanto os concorrentes refletem a diversidade da música latina, que continua ampliando sua influência cultural em todo o mundo.
Os indicados à premiação foram selecionados em 60 categorias e refletem uma ampla variedade de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade, de 1º de junho de 2025 a 31 de maio de 2026. Todas as músicas consideradas para indicações precisavam ser inéditas, contendo uma porcentagem mínima da letra (60%) em espanhol, português ou qualquer língua regional nativa.
Álbum do Ano Equilibrivm - Anitta Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso Taracá - Jorge Drexler Vendran suaves lluvias - Silvana Estrada Tropicoqueta - Karol G Femme fatale - Mon Laferte Muda - Carin Leon La vida era mas corta - Milo J ¿Donde es el after? - Rawayana Lux (Complete Works) - Rosalia
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