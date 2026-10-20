Musa da Portela, Marvvila visitou o barracão da escola de samba - Divulgaçao / Kauã Gabriel / Palmer Assessoria de Imprensa

Musa da Portela, Marvvila visitou o barracão da escola de sambaDivulgaçao / Kauã Gabriel / Palmer Assessoria de Imprensa

Publicado 20/10/2026 20:27

Marvvila segue como musa da Portela, do Grupo Especial. Nesta terça-feira (20), a cantora esteve no barracão da agremiação, na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A artista já começou a se organizar para conciliar os compromissos profissionais com os preparativos para o Carnaval 2027, quando desfilará pelo segundo ano consecutivo pela azul e branca de Madureira.

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Apaixonada pelo samba e portelense de coração, Marvvila não escondeu a emoção de representar uma escola que faz parte de sua história afetiva. "Eu amo samba, amo Carnaval e poder viver tudo isso na Portela não tem preço. É uma escola pela qual tenho um carinho enorme desde muito antes de ser conhecida. Sou muito grata ao nosso presidente Júnior Escafura pelo convite, pela confiança e pelo carinho com que sempre me recebe", iniciou a cantora, que complementou. Apaixonada pelo samba e portelense de coração, Marvvila não escondeu a emoção de representar uma escola que faz parte de sua história afetiva. "Eu amo samba, amo Carnaval e poder viver tudo isso na Portela não tem preço. É uma escola pela qual tenho um carinho enorme desde muito antes de ser conhecida. Sou muito grata ao nosso presidente Júnior Escafura pelo convite, pela confiança e pelo carinho com que sempre me recebe", iniciou a cantora, que complementou.

Para a cantora, o próximo desfile ganhou um significado ainda mais especial com o enredo "Ao mestre, com carinho", que homenageia o compositor Monarco. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. "E este ano tem um gostinho ainda mais especial, porque vamos homenagear Monarco, um artista que deixou um legado imenso para a nossa cultura. Ele merece todas as homenagens do mundo por tudo o que fez pelo samba. Tenho certeza de que será um desfile emocionante e estou muito feliz por fazer parte dessa história", declarou a cantora.



Marvvila já intensificou os treinos na academia e pretende investir em aulas de samba para aprimorar ainda mais seu desempenho na Sapucaí. "Sambar na Avenida é uma experiência completamente diferente. Tem o salto alto, o peso da fantasia, o calor, a emoção e toda aquela energia maravilhosa do público. É lindo, mas também exige muito preparo físico e resistência. Quero estar pronta para entregar o meu melhor, faça chuva ou faça sol. Por isso, intensifiquei meus treinos e também pretendo fazer algumas aulas de samba para aprimorar ainda mais minha apresentação. Quero chegar nos ensaios e no desfile entregando tudo", contou ela.

Samba-enredo e próximo desfile



Em setembro, a escola de samba deu um importante passo rumo ao próximo desfile ao anunciar o samba-enredo vencedor. Após uma final emocionante, que contou com distribuição de chapéus-panamá, rosas brancas e a presença da família do eterno líder da Velha Guarda Show, a escola revelou o resultado, consagrando a parceria de Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Jefferson Oliveira, Hélio Porto, Orlando Ambrosio, W. Correa e Rafael Gigante. A Portela será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval em 2027.