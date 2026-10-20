Leandro Soares homenageou Lua Blanco, que morreu aos 39 anos - Reprodução / Instagram

Leandro Soares homenageou Lua Blanco, que morreu aos 39 anosReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2026 19:40

fotogaleria

"A nossa história está escrita e ela nada nos tira. Minha pessoa preferida do mundo, quantos passeios, estradas floridas, mergulhos no mar, caminhadas na natureza, shows incríveis, noites com filminho, cinema com livraria, brincadeiras com o gato e infinitas tardes deitados na rede no nosso jardim. Um olhando para a outro e sabendo o que é o bom da vida", iniciou o artista, na legenda da publicação.

"Lembro cada tom da sua voz, cada nota do seu perfume e cada centímetro do seu amor gigante. Te levo dentro do peito e em tudo o que sou, já que sou por causa de você. Fomos felizes para sempre! Te amo", complementou Leandro.

Nos comentários do post, o ator recebeu o apoio de amigos. "Que lindo. Eu sinto muito, muito! Ela era muito amada", expressou Sophia Abrão, que contracenou com Lua no folhetim de sucesso de 2011. "Queridíssimo Leandro, nesse momento tão difícil os amigos estão aqui por vocês. Abraço e um beijo grande", confortou Marcelo Adnet. "Que coisa linda. Meus sentimentos, querido", disse Ingrid Guimarães. "Toda forçado mundo", desejou Rafael Portugal. "Eu sinto muito", lamentou Marcus Majella.

Despedida



O anúncio da morte da atriz foi realizado pelos seus irmãos, na mesma rede social. "É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco", escreveram Pedro Sol, Ana Terra, Estrela, Daniel e Marisol em um comunicado conjunto.



Na mensagem, os familiares contaram que a atriz recebeu apoio de pessoas próximas durante o período em que esteve doente. "Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", afirmaram.



"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", acrescentaram. Ao final, os irmãos pediram respeito ao momento de luto e agradeceram pelo carinho recebido.



Velório

O velório de Lua ocorreu no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio, nesta segunda (19). A cerimônia, restrita a pessoas próximas, aconteceu das 13h às 16h. Entre os presentes estavam os demais protagonistas de "Rebelde", Sophia, Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak e Micael Borges, assim como Beni Falcone, que também integrou o elenco do folhetim de sucesso.

As atrizes Bia Arantes, Thalita Ribeiro, Leticia Colin, Malu Rodrigues, Maria Ribeiro; a ex-BBB Tathi Bione e o ator e Hugo Bonèmer também foram à cerimônia de despedida.

Na noite deste mesmo dia, Arthur compartilhou um registro do reencontro com Chay, Mel, Micael e Sophia após o velório da ex-namorada e par romântico na novela.

"Ontem e hoje foram dois dias muito difíceis para nós. Fomos pegos totalmente de surpresa, a ficha ainda não caiu totalmente, mas a Lua como sempre fez questão de deixar mais uma lição pra gente que é: faça e fale em vida, o amanhã pode não existir e pode ser tarde demais. Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa dela", disse o ex-BBB 22.