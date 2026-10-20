Pyong Lee e Natália LeeReprodução / Instagram
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal explicou que buscava um nome diferente e com significado especial. "A gente falou um tempão pensando para poder decidir e queríamos que tivesse um significado importante, um significado especial e que fosse bem diferente de um nome comum, que você vê várias pessoas com o mesmo nome", contou Pyong.
"Eu não conheço ninguém com esse nome, na verdade", comentou Natália. "É um nome bíblico, tem um significado muito legal, a história é muito legal", acrescentou o influenciador. "A gente sabe que é um nome bem diferente, mas a gente queria um nome único", completou a grávida.
Na Bíblia, Joquebede é conhecida por ser mãe de Miriã, Arão e Moisés. De origem hebraica, o nome significa "Yahweh é glória", em referência a Deus. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2022, apenas 994 pessoas tinham esse nome no país, o equivalente a 0,0005% da população.
A escolha dividiu opiniões nas redes sociais. "Vocês escolheram o nome ou sortearam um personagem de Êxodo?", brincou uma internauta. Natália reagiu ao comentário com emojis de risada.
Outros seguidores defenderam a decisão. "Lindo nome. Parabéns, a opinião dos outros é o que menos importa", escreveu uma. "Nada contra, mas não é um nome comum e é difícil pronunciar; vai ter apelido", opinou outra pessoa.
Pyong e Natália anunciaram a gravidez no fim de setembro, cerca de um mês depois do casamento. Na ocasião, o ex-BBB usou um truque de mágica para contar a novidade. Ele queimou um papel nas mãos e, em seguida, revelou um teste de gravidez positivo.
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