Nívea Stelmann flerta com Paulo Zulu em entrevista - Reprodução / Youtube

Nívea Stelmann flerta com Paulo Zulu em entrevistaReprodução / Youtube

Publicado 20/10/2026 14:07

Nívea Stelmann, de 52 anos, protagonizou um momento de descontração com Paulo Zulu, de 63, durante uma entrevista para seu canal no YouTube, "Nívea Stelmann Por Aí". Solteiros , os dois trocaram flertes ao falar sobre relacionamentos amorosos. A conversa, no entanto, também provocou uma reação de Elaine Quisinski, ex-mulher do modelo.

Tudo começou quando a atriz quis saber o que uma mulher precisava ter para conquistar Zulu. Sem rodeios, ele respondeu: "O que eu preciso numa relação é que a mulher me dê carinho. Eu sou intenso, eu sou altamente wild (selvagem numa tradução livre). O bagulho aqui é louco. O fogo é grande. Então eu preciso sabe de quê? Eu preciso de uma mulher que possa jogar água no fogo para o fogo diminuir".



Nívea entrou na brincadeira e comentou que os dois poderiam não combinar por terem personalidades intensas. "Então a gente não vai dar certo porque eu também tenho fogo. Porque eu sou ariana...", afirmou. O modelo a interrompeu ao revelar que também é do signo de Áries. "Somos! Sou do dia 2, e você?", perguntou. "Mentira! Sou do dia 6", respondeu ela.



"Pegou fogo no estúdio", brincou Zulu. A apresentadora, então, surpreendeu com um convite bem-humorado: "Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali".





A repercussão da entrevista também envolveu Elaine Quisinski, que criticou declarações do ex-marido sobre o relacionamento dos dois. Durante a conversa, Zulu afirmou que a antiga companheira tinha atitudes "muito masculinas" e comentou sobre a dificuldade de conviver com duas personalidades fortes, defendendo que deveria ser o único "macho alfa" da casa.



Nas redes sociais, Elaine rebateu o posicionamento do ator. "Ser alfa é incrível, mas quero ver ser alfa de uma mulher só, honrar a família, respeitar a história que construíram e principalmente a mulher que está com você em tudo e para tudo. Isso é amor, ter opções e se escolher todos os dias. Atitudes sempre falaram mais que palavras", escreveu.



Em outra publicação, a influenciadora compartilhou uma reflexão que foi interpretada como uma indireta. "Eu amo café amargo, porque posso sentir o verdadeiro sabor e aroma. Sabe aquele doce que dá água na boca? Experimenta ler a composição. E fora que tem coisas que não vem escritas, só descobre depois que comeu", declarou.



Nívea está separada desde junho de Marcus Rocha, com quem ficou por 14 anos e teve uma filha. A atriz, que mora nos Estados Unidos desde 2016, já contou que foi surpreendida pela decisão do então marido de encerrar a relação.



Paulo Zulu, por sua vez, terminou o casamento com Elaine no início de 2026, mas a separação só se tornou pública em setembro. Na ocasião, a influenciadora afirmou que a união já deveria ter terminado dois anos antes e mencionou "questões muito sérias". Os dois são pais de Kiron, de 5 anos.