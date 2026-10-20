Nívea Stelmann flerta com Paulo Zulu em entrevistaReprodução / Youtube

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Letícia Montrezor
Nívea Stelmann, de 52 anos, protagonizou um momento de descontração com Paulo Zulu, de 63, durante uma entrevista para seu canal no YouTube, "Nívea Stelmann Por Aí". Solteiros, os dois trocaram flertes ao falar sobre relacionamentos amorosos. A conversa, no entanto, também provocou uma reação de Elaine Quisinski, ex-mulher do modelo.
Tudo começou quando a atriz quis saber o que uma mulher precisava ter para conquistar Zulu. Sem rodeios, ele respondeu: "O que eu preciso numa relação é que a mulher me dê carinho. Eu sou intenso, eu sou altamente wild (selvagem numa tradução livre). O bagulho aqui é louco. O fogo é grande. Então eu preciso sabe de quê? Eu preciso de uma mulher que possa jogar água no fogo para o fogo diminuir".

Nívea entrou na brincadeira e comentou que os dois poderiam não combinar por terem personalidades intensas. "Então a gente não vai dar certo porque eu também tenho fogo. Porque eu sou ariana...", afirmou. O modelo a interrompeu ao revelar que também é do signo de Áries. "Somos! Sou do dia 2, e você?", perguntou. "Mentira! Sou do dia 6", respondeu ela.

"Pegou fogo no estúdio", brincou Zulu. A apresentadora, então, surpreendeu com um convite bem-humorado: "Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali".


A repercussão da entrevista também envolveu Elaine Quisinski, que criticou declarações do ex-marido sobre o relacionamento dos dois. Durante a conversa, Zulu afirmou que a antiga companheira tinha atitudes "muito masculinas" e comentou sobre a dificuldade de conviver com duas personalidades fortes, defendendo que deveria ser o único "macho alfa" da casa.

Nas redes sociais, Elaine rebateu o posicionamento do ator. "Ser alfa é incrível, mas quero ver ser alfa de uma mulher só, honrar a família, respeitar a história que construíram e principalmente a mulher que está com você em tudo e para tudo. Isso é amor, ter opções e se escolher todos os dias. Atitudes sempre falaram mais que palavras", escreveu.

Em outra publicação, a influenciadora compartilhou uma reflexão que foi interpretada como uma indireta. "Eu amo café amargo, porque posso sentir o verdadeiro sabor e aroma. Sabe aquele doce que dá água na boca? Experimenta ler a composição. E fora que tem coisas que não vem escritas, só descobre depois que comeu", declarou.

Nívea está separada desde junho de Marcus Rocha, com quem ficou por 14 anos e teve uma filha. A atriz, que mora nos Estados Unidos desde 2016, já contou que foi surpreendida pela decisão do então marido de encerrar a relação.

Paulo Zulu, por sua vez, terminou o casamento com Elaine no início de 2026, mas a separação só se tornou pública em setembro. Na ocasião, a influenciadora afirmou que a união já deveria ter terminado dois anos antes e mencionou "questões muito sérias". Os dois são pais de Kiron, de 5 anos.