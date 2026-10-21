William Bonner é pai dos trigêmeos Beatriz, Laura e ViníciusReprodução/Instagram
William Bonner mostra tatuagem em homenagem aos filhos
Apresentador do 'Globo Repórter' aproveitou o aniversário de 29 anos dos trigêmeos para revelar a novidade
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Paolla Oliveira compartilha novos registros de momentos do cotidiano
Atriz mostrou registros de rotina em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (21)
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