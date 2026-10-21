William Bonner é pai dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius - Reprodução/Instagram

William Bonner é pai dos trigêmeos Beatriz, Laura e ViníciusReprodução/Instagram

Publicado 21/10/2026 10:40

William Bonner usou as redes sociais para compartilhar a tatuagem que fez em homenagem aos filhos, Beatriz, Laura e Vinícius, frutos do antigo casamento com Fátima Bernardes. Os trigêmeos completaram 29 anos nesta quarta-feira (21).

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"Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", escreveu na legenda.

O apresentador do "Globo Repórter" também falou sobre o novo ciclo que se iniciou na vida dos filhos. "Neste 21 de outubro, nos juntamos como e onde era possível pra celebrar uma benção que completa 29 anos. Tudo bem corrido, pra respeitarmos os deveres profissionais de cada um, claro. E também o direito cívico sagrado de votar nos 2 turnos da eleição".

Separação

Em setembro, Willaim participou do videocast "Cá Entre Nós", apresentado pela ex-mulher e a filha, Beatriz, e comentou sobre o término da união. "O casamento acabou, dizer que não deu certo é você que está falando! Vamos conversar, se nós passamos 26 anos juntos, tivemos três filhos, que são pessoas maravilhosas, tivemos harmonia e respeito a vida inteira até o fim do casamento, a forma que nos separamos foi respeitosa como foi. O que é que não deu certo?", questionou.

"Dar certo significa o seguinte, no seu entender, se você se casa com alguém, você vai até que a morte os separe, mesmo que em algum momento os projetos de vocês não sejam mais os mesmos? É assim que funciona? Então cada um vai ficar afundado em frustrações porque não tem mais os mesmos projetos, porque aquilo não pode acabar nunca? Olha, isso hoje ninguém ousaria dizer mais, faz 10 anos isso...", acrescentou Bonner.

Nova fase profissional



O apresentador falou sobre as quatro décadas que fez jornalismo diário e os 26 anos que foi editor-chefe do "Jornal Nacional", da TV Globo. "Eu acabei me transformando, exatamente por ficar 40 anos fazendo telejornalismo diário, em um avatar. Eu virei um avatar, eu não era mais uma pessoa. O William, ou o Júnior, como minhas irmãs me chamam e como a família me trata, essa pessoa meio que não existe fora do ambiente familiar", contou.

Segundo ele, sua imagem ficou associada à da emissora. "Qualquer problema que haja de imagem em relação ao jornalismo profissional brasileiro, qualquer ataque que seja feito à imprensa e ele é feito hoje mundialmente, não é só no Brasil, eu era o alvo mais fácil", disse Bonner.