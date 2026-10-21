Manu Bahtidão - Reprodução/Instagram

Manu BahtidãoReprodução/Instagram

Publicado 21/10/2026 09:17

Manu Bahtidão fez mistério ao exibir um buquê de rosas vermelhas nas redes sociais após anunciar a separação de Anderson Halliday . A cantora compartilhou o registro do presente e acrescentou emoji de olhos atentos. Na sequência, ela postou um vídeo cantando a música "Jurerê (Volta pro Teu Dengo)".

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O término do casamento da artista foi anunciado no dia 15 de outubro. "Hoje, eu e Anderson seguiremos caminhos diferentes. Após 11 anos, encerramos um ciclo e iniciaremos uma nova fase de nossas vidas. Peço respeito à nossa privacidade e, em respeito ao nosso filho, seguirei em paz, com discrição e maturidade, priorizando sempre o bem-estar dele. Agradeço a todos que me acompanham e peço, de coração, que orem por mim neste momento", informou em nota.

O produtor musical também falou sobre o momento delicado na vida amorosa. "Gostaria de dizer que tudo não passa de uma brincadeira ou de uma ação de marketing para uma música nova. Mas, infelizmente, nossa história como casal chegou ao fim. Foram 11 anos de amor, carinho, parceria, companheirismo, lutas, risadas, lágrimas e conquistas. [...] Escrevo com o peito apertado e os olhos cheios de lágrimas. De verdade, eu me imaginava ao lado da Manu até o fim da vida", lamentou.

Alfinetada

Suanny Batidão, ex-mulher de Anderson, publicou uma suposta indireta após o fim do casamento de Manu. No vídeo, ela apareceu na porta de um avião ao som da música "Noche De Sastifaction", que traduzido para o português significa "noite de satisfação", e escreveu: "O som que toca na minha cabeça quando vejo quem infernizou a minha vida se f****** da mesma forma".

Anderson era casado com Suanny, com quem integrava o grupo Anjos do Melody. Ele começou a se envolver com Manu quando ainda estava com a mulher. Na época, Bahtidão também vivia outro relacionamento. A situação veio à tona em julho de 2024, após a dona do hit "Daqui Pra Sempre" prestar apoio à Iza, que foi traída por Yuri Lima.

Na mesma época, fãs resgataram um vídeo de Manu assumindo o caso extraconjugal. "Infelizmente, quando a gente se envolveu, o Anderson era casado. Eu fui amante dele. Hoje eu sou esposa", disse ela, durante um podcast.

No mês seguinte, Manu falou novamente que foi amante, em entrevista ao Portal Leo Dias. "A minha história de amor com o meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos encontramos pela primeira vez. Ele conta que, na primeira vez que me viu, pensou 'os casais estão trocados', e isso também deu música. A gente já fez isso lá atrás", revelou Bahtidão.