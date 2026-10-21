Dois dias depois da morte da irmã, Daniel blanco prestou homenagem à Lua Blanco nesta terça-feira - Reprodução / Instagram

Dois dias depois da morte da irmã, Daniel blanco prestou homenagem à Lua Blanco nesta terça-feiraReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 12:09

Daniel Blanco, de 33 anos e irmão de Lua Blanco , prestou uma homenagem à irmã nesta terça-feira (20), dois dias após a morte dela, no domingo (18). Emocionado, ele agradeceu pelas mensagens recebidas e falou sobre o impacto que Lua teve na vida de outras pessoas por meio da arte.







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"Por mais que eu não possa responder, eu fiquei muito feliz porque eu sei o quanto que a Lua é especial para vocês. E sei quantas vidas ela transformou. Simplesmente por existir. Pode ser que ela nem conheça essas vidas, mas foram transformadas através da arte dela e do amor que ela transparece, e sempre transpareceu", afirmou.



Daniel também compartilhou uma lembrança que marcou a relação entre os irmãos. Em 2016, após o fim de um namoro, ele contou que Lua foi até sua casa para ajudá-lo a atravessar o momento. "Sim, a Lua era irmã barra mãe. Era a minha segunda mãe", declarou. "Por mais que eu não possa responder, eu fiquei muito feliz porque eu sei o quanto que a Lua é especial para vocês. E sei quantas vidas ela transformou. Simplesmente por existir. Pode ser que ela nem conheça essas vidas, mas foram transformadas através da arte dela e do amor que ela transparece, e sempre transpareceu", afirmou.Daniel também compartilhou uma lembrança que marcou a relação entre os irmãos. Em 2016, após o fim de um namoro, ele contou que Lua foi até sua casa para ajudá-lo a atravessar o momento. "Sim, a Lua era irmã barra mãe. Era a minha segunda mãe", declarou.