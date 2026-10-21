Dois dias depois da morte da irmã, Daniel blanco prestou homenagem à Lua Blanco nesta terça-feiraReprodução / Instagram
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"Por mais que eu não possa responder, eu fiquei muito feliz porque eu sei o quanto que a Lua é especial para vocês. E sei quantas vidas ela transformou. Simplesmente por existir. Pode ser que ela nem conheça essas vidas, mas foram transformadas através da arte dela e do amor que ela transparece, e sempre transpareceu", afirmou.
Daniel também compartilhou uma lembrança que marcou a relação entre os irmãos. Em 2016, após o fim de um namoro, ele contou que Lua foi até sua casa para ajudá-lo a atravessar o momento. "Sim, a Lua era irmã barra mãe. Era a minha segunda mãe", declarou.
Segundo ele, em vez de tentar amenizar imediatamente o sofrimento, Lua conversou por cerca de uma hora e meia sobre a importância de permitir-se sentir a dor. Daniel afirmou que a irmã o ensinou a não reprimir as emoções e a enxergar esse processo como uma demonstração de força.
"Você é humano, Daniel. Tá tudo bem, todo mundo vai sentir dor. Existe uma grande diferença entre sentir dor e sofrer. Sente a dor. Ela tem que tá ali, ela tá tentando te proteger", relembrou, ao reproduzir parte do conselho recebido da irmã.
Daniel contou ainda que teve a oportunidade de recordar esse episódio com Lua no último dia de vida dela. "Sentir não é fraqueza. Aceitar sentir é uma das nossas maiores forças. E eu levo isso para minha vida inteira. Em tudo. Espero que você leve também", disse.
Ao encerrar a homenagem, deixou mensagem inspirada na forma como descreveu a irmã. "A Lua era puro amor. Seja puro amor. Não tenham medo de amar."
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa