Marco Nanini se pronunciou sobre polêmica com intérprete de libras - Reprodução / Instagram

Marco Nanini se pronunciou sobre polêmica com intérprete de librasReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 15:20

Marco Nanini, de 78 anos, usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (21), para se pronunciar sobre a polêmica que gerou após retirar um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) do palco . A situação aconteceu no domingo (18), durante a apresentação da peça "Fim de Partida", no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ator explicou o ocorrido, pedindo desculpas ao "público surdo e a todos os presentes".

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"A produção do espetáculo e a Fundação Theatro São Pedro já reconheceram a falha técnica que comprometeu a continuidade da apresentação com o recurso de acessibilidade anunciado. Neste momento, venho fazer o mesmo", iniciou a nota, assinada por Nanini.



"Em todas as temporadas de 'Fim de Partida', sempre tivemos o cuidado de posicionar os intérpretes de Libras, de forma a garantir visibilidade plena, preservando a integridade da obra. 'Fim de Partida' é um espetáculo muito delicado tecnicamente. A peça acontece dentro de uma pequena caixa cênica, com uma iluminação extremamente minuciosa, feita de um jogo permanente de luz e sombra."



"Cada detalhe importa para o que acontece em cena. No domingo, infelizmente, a posição da intérprete de Libras começou a projetar sombras no cenário. Isso interferiu na iluminação e na minha visão em cena. Chegou um momento em que eu realmente não conseguia continuar. Por isso, a cena precisou ser interrompida", continuou o veterano.



O artista reconheceu que poderia ter lidado melhor com a situação. "A produção sugeriu outro local, onde a interpretação pudesse seguir de forma íntegra, sem interferir nos elementos técnicos da obra. Mas não se chegou a um entendimento sobre essa mudança. Essa situação acabou passando a impressão de que nós estávamos excluindo a intérprete e o público surdo. Quero deixar muito claro que essa nunca foi nossa intenção. Reconheço que, naquele momento, a situação poderia ter sido conduzida de forma mais sensível e empática e peço desculpas ao público surdo e a todos os presentes."



"Acessibilidade não é detalhe de produção, é parte do espetáculo. A Pequena Central se compromete a empregar mais rigor em seus ensaios técnicos prévios, com nossa equipe e a equipe de Libras, em toda sessão acessível, e assumo o compromisso de levar essa pauta à classe teatral, para que o erro desta produção se converta em acerto de muitas outras", concluiu ele.

Entenda

O episódio aconteceu cerca de dez minutos depois do início da sessão. De acordo com pessoas presentes, Nanini reclamou das sombras projetadas pela iluminação destinada às profissionais de acessibilidade. A apresentação foi interrompida enquanto técnicos e produtores tentavam resolver o problema.

Sem uma solução, as intérpretes deixaram o palco e uma representante do teatro informou à plateia que a peça continuaria sem tradução em Libras. A decisão provocou indignação entre os espectadores, que reagiram com vaias e gritos contra o ator. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram parte da confusão.



Nas redes sociais, pessoas que estavam na plateia também criticaram o ocorrido. "Eu estava presente e me retirei. Junto com as pessoas surdas que sofreram a exclusão e a negação de seus direitos. Muitos de nós choramos no saguão, incrédulos do que estava acontecendo. Não sei como as pessoas ficaram, assistiram e aplaudiram, como se nada tivesse acontecido", escreveu uma espectadora.

Espetáculo

"Fim de Partida", clássico do dramaturgo Samuel Beckett, tem direção de Rodrigo Portella e reúne Marco Nanini, Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França no elenco. Na montagem, Nanini interpreta Hamm, um personagem cego que utiliza cadeira de rodas.