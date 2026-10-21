Luana Piovani se revolta e diz sentir 'desprezo' por Roberto Justus - Reprodução / Instagram

Luana Piovani se revolta e diz sentir 'desprezo' por Roberto JustusReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 14:22

Nos Stories do Instagram, Luana publicou um registro do influenciador Thiago Foltran, que reagiu à fala de Justus. "Venho aqui como pai, como avô, como empresário e como cidadão brasileiro preocupado com o futuro do meu País", declarou o apresentador.A atriz não gostou e disparou contra o empresário. "Que bela bosta, Roberto Justus! Minha preguiça por você já tem outro nome: desprezo. Sempre péssima influência, pras moças tudo [sic] que te cercam. Vai chupar o saco do Vorcaro e passar vergonha que é o que você merece", escreveu.A menção a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, ocorre em meio à repercussão de uma negociação entre ele e Justus. Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelaram que os dois discutiram, desde 2024, um investimento na SteelCorp, empresa da qual o apresentador é sócio.O acordo previa um empréstimo que poderia ser convertido em participação na companhia. No entanto, a operação enfrentou dificuldades e gerou cobranças de Justus. As conversas revelaram uma negociação que envolvia R$ 143 milhões e uma proposta de recompra de R$ 130 milhões.Em vídeo nas redes sociais, Justus afirmou que decidiu recomprar a dívida com recursos próprios para impedir que Vorcaro se tornasse sócio da SteelCorp. Ele também negou o uso de dinheiro ilícito e garantiu que encerrou a relação comercial antes da prisão do ex-banqueiro, em novembro de 2025.Luana costuma usar as redes sociais para criticar personalidades públicas. Luciano Huck, Angélica, Virginia Fonseca e Rico Melquiades estão entre os famosos que já receberam comentários da atriz.Na sexta-feira (16), ela também protagonizou um embate com Neymar ao citar traições atribuídas ao jogador. "Neymar disse que vai votar 22 porque também preza pela família, mas a mulher dele chega a andar torta de tanto chifre", escreveu.O atacante rebateu a crítica e mencionou os filhos da artista. "Mora lá em Portugal e quer vir opinar aqui no Brasil. Nem os filhos dela querem estar com ela. Essa mulher é demais, que ser humano incrível! Bom é que os processos que ela toma e paga são para o bem", declarou.