Show: Tem rapper PK na Nova Tradição

Rio - O rapper PK se apresenta na primeira edição do projeto ‘Quando a Vontade Bater’, hoje, na Nova Tradição Show. Ele apresenta músicas como 'Indomável', 'Quando a Vontade Bater', 'Do Jeito que Tu Gosta' e 'Vem e Abusa'. E o evento ainda tem shows completos de Orochi e MC Cabelinho, além dos DJs Caverinha, Rogerinho do Querô, Júnior, WC do Beat e Mathe.



Nova Tradição Show. Estrada Intendente Magalhães 160, Vila Valqueire. Hoje, às 22h. R$ 10 a R$ 30.