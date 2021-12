Diogo Nogueira faz show em São Paulo e Paolla Oliveira acompanha tudo da coxia - Francisco Cepeda / Ag. News

Publicado 02/12/2021

Rio - Nesta quinta-feira celebra-se o Dia Nacional do Samba. A data, que visa valorizar a história e a riqueza do ritmo no país, será marcada por eventos de diversos estilos que vão estar espalhados pela cidade. De hoje até domingo, vários nomes consagrados do samba se unem em prol da data e Leci Brandão não poderia ficar de fora dessa.

Além de se apresentar, de forma online, na Virada do Samba, nesta quinta-feira, e de participar das celebrações do Trem do Samba, no sábado, a compositora sobe hoje, às 18h30, aos palcos do teatro João Caetano. Em ação da Funarj, Leci se apresenta ao lado da Velha Guarda da Mangueira no espetáculo ‘Conta e Canta Cartola’, que homenageia o compositor brasileiro, morto há 41 anos.“O João Caetano me remonta a uma vida artística no Rio de Janeiro em que eu fazia lançamentos de discos que duravam uma semana, era uma delícia. As pessoas chegavam meio-dia na fila do teatro e o show só acontecia às 18h. Era uma coisa muito legal e o teatro vivia super lotado. Voltar ao João Caetano para mim é muito legal, é uma saudade gostosa”, comemora Leci, aos 77 anos, que não deixa de falar da sua relação com o homenageado do show.“O Cartola foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de aparecer em um DVD, ainda em preto e branco, no programa 'Ensaio', da TV Cultura. Ele foi convidado e me levou para fazer parte da apresentação. Foi a primeira vez que eu mostrei meus sambas inéditos na televisão. Foi muito importante mesmo”, lembra a compositora.Com tantas celebrações marcadas para a data, Leci reforça todo seu amor pelo ritmo. “Celebrar o Dia do Samba é como se estivesse passando um filme na nossa vida. A gente cresceu ouvindo mãe, avó e a família toda mostrando o samba para a gente. Eu não venho de família de músicos, mas venho de família de gente que gostava de ouvir samba, que saía em escola de samba e que cantava samba em casa naturalmente”, reforça a compositora, que é considerada madrinha de diversos grupos que ganharam notoriedade nos últimos anos.“Tudo tem que continuar, você não pode ficar presa ao sucesso do passado e achar que só é importante a turma que chegou antes. Eu acho que tem uma turma atual que faz umas coisas boas. É fantástico e é uma continuidade que tem preservação. Eles preservam as coisas boas do samba. Tudo isso é muito bom, é fascinante, é válido, é valoroso”, defende.5ª Edição do Congresso Nacional do Samba, de 8h30 às 20h30Canal Memorável Samba na plataforma digital YoutubeEvento gratuitoShow Trio Turuna, às 17hRua da Carioca, 38, CentroIngressos: a partir de R$ 25 (Vendas pelo Sympla)Leci Brandão e Velha Guarda Musical da Mangueira em Tributo a Cartola, às 18h30Teatro João Caetano. Praça Tiradentes, s/n, CentroIngressos: R$ 5Virada do Samba com Tia Surica da Portela, Paulão 7 Cordas, Fabiana Cozza, Samba de Dandara, Nilze Carvalho, Raquel Tobias e Leci Brandão, a partir das 19hYouTube Muda Cultural, Samba em Rede ou Fita AmarelaEvento gratuitoDia do Samba no Rio Scenarium, às 19hRua do Lavradio, 20, Rio de JaneiroIngressos: a partir de R$ 20 (Vendas pelo Sympla)Festa na quadra da Imperatriz Leopoldinense, às 19h30Quadra de Ensaios Luiz Pacheco Drumond. Rua Prof Lacê, 235, RamosIngressos: R$ 15Samba da Ouvidor, às 20hCidade das Artes. Av. das Américas, 5300, Barra da TijucaIngressos: a partir de R$ 20 (Vendas pelo Sympla)Zé Maurício Machline convida Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e Pretinho da Serrinha, às 20hClube Manouche. Rua Jardim Botânico, 983, Jardim Botânico.Ingressos: a partir de R$ 70Samba do Trabalhador com shows de Moacyr Luz e Mauro Diniz, a partir das 18hBeco do Rato. Rua Joaquim Silva, 11, LapaIngressos: R$ 30Rita Benneditto, às 19h30Teatro Rival Refit. Rua Álvaro Alvim , 33, CentroIngressos: a partir de R$ 40 (Vendas pelo Sympla)Dudu Nobre e Marquinhos de Oswaldo Cruz + Velha Guarda do Salgueiro, às 21hPraça do Quafá, em Vila KennedyEvento gratuitoSextou Portela com Salgueiro e Elenco-Show da Portela, às 21hQuadra da Portela. Rua Clara Nunes 81, MadureiraIngressos: a partir de R$ 15Diogo Nogueira e Jorge Aragão, às 23h30Espaço Hall. Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca.Ingressos: a partir de R$ 25Samba do Alto com Jorge Aragão, a partir das 12hRua Armando Almeida Lima, 2, VidigalIngressos: a partir de R$ 50 (Vendas pelo Sympla)Trem do Samba, com shows de de Marquinhos de Oswaldo Cruz, Samba do Trabalhador, Dudu Nobre, Leci Brandão, Tia Surica da Portela, Dorina, Marquinhos Diniz, Mauro Diniz, a partir das 18hPraça Paulo da Portela na Estrada do Portela; Rua Átila da Silveira e Rua João VicenteEvento gratuitoLançamento CD da Liga, às 18hCidade do Samba. R. Rivadávia Corrêa, 60, GamboaIngressos: a partir de R$ 25 (Vendas pelo Guichê Web)SambaSá: Roda de Samba da Roberta Sá, às 14hTuna Beach Bar. Av. Niemeyer, 101, São ConradoIngressos: a partir de R$ 40 (Vendas pelo Sympla)Samba na Glória com participação de Marina Íris e Áurea Martins, às 15hPraça Nossa Senhora da Glória, altura do número 93, GlóriaEvento gratuitoSamba do Bigode convida Marcelo D2, Deborah Vasconcelos e Jorginho Faria, às 15hTeatro Rival Refit. Rua Álvaro Alvim , 33, Centro.Ingressos: a partir de R$ 60 (Vendas pelo Sympla)Sambinha B/co com samba do Xoxó, às 16hR. Gen. Luís Mendes de Morais, 210 - Santo Cristo, Rio de JaneiroIngressos: R$ 20 (Vendas pelo Sympla)Samba da Urca com Samba do Mercado, às 17hMansão Botafogo. Av. Venceslau Brás, 72 - BotafogoIngressos: R$ 30 (Vendas pelo Sympla)