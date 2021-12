Baile Charme do Viaduto completa 28 anos no próximo dia 18 - Renata Leal/Divulgação

Publicado 22/12/2021 18:55

Rio - O Viaduto de Madureira vai ferver neste sábado, dia 25. É que, na noite de Natal, acontece o último baile charme do ano, a partir das 22h. Além dos DJs residentes, Michell, Fernandinho, Vig e Ga, o evento terá o show de Youn. Os ingressos custam a partir de R$15.

Para quem for curtir o baile, um aviso importante: é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 através do certificado digital disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte SUS. A exigência do comprovante será feita na entrada.