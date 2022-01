Barões da Pisadinha neste sábado (8), no Parque de Exposições Henrique Baptista Sarzedas, em Casimiro de Abreu - Divulgação

Publicado 07/01/2022 20:42

Rio - O Centro De Tradições Nordestinas, a Feira De São Cristóvão, vai ferver neste sábado. É que o local vai receber alguns dos maiores nomes do forró. Entre as atrações confirmadas estão: Barões da Pisadinha, Joelma, Márcia Fellipe e Calcinha Preta.

A programação começa com o show de Joelma, às 22h30. “Eu amo me apresentar na Feira de São Cristóvão e sentir a energia do público que sempre me recebe com tanto carinho é demais! Neste sábado vai ter um sabor especial de saudade após um tempo longe e tô preparando um show repleto de novidades e surpresas", adianta a cantora.

Em seguida, às 0h30, é a vez de Márcia Fellipe embalar o público ao som de seus maiores sucessos como: "Quem Dera", "Quatro Sorrisos" e "To Pegando e Pegarei". O Calcinha Preta sobe ao palco a partir das 02h30 e agita a galera ao som de “Cobertor”, “Toda Noite” e “Louca por Ti”.

Fenômeno do momento, os Barões da Pisadinha encerram o evento com chave de ouro, partir das 04h30. Os hits “Recairei”, “Tá Rocheada” e “Basta Você Me Ligar” estão garantidos no repertório.

Vale lembrar que para entrar no evento é necessária a apresentação do comprovante de vacinação e uso de máscara.



Serviço:



Feira de São Cristóvão

Endereço: RUA Campo de São Cristóvão - São Cristóvão. – Arena fica localizada no estacionamento

Data: 8 de Janeiro, sábado