Primavera Sound SP em sua primeira edição na América do Sul - Divulgação

Publicado 27/04/2022 14:37

O festival Primavera Sound estreia no Brasil em 2022 e revelou seu line-up nesta quarta-feira. Arctic Monkeys, Lorde, Travis Scott, Björk são as atrações principais da edição que acontecerá em São Paulo entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. Os ingressos já estão à venda e o primeiro lote varia entre R$ 410 e R$ 1.400.

Cartaz do Primavera Sound com todas as atrações do festival em São Paulo Divulgação

A primeira edição no país contará com um festival totalmente urbano que acontecerá em vários pontos da cidade durante a semana e os dias principais terão como foco a programação no bairro do Anhembi, na capital paulista. O evento acontece há 20 anos em Barcelona e é um dos maiores da Europa. Ele reúne diversos estilos musicais – como rock, pop, indie, trap, rap, R&B, MPB, techno, downbeat e funk – e busca ser um festival que explica a música e atua em outros parâmetros, se diferenciando de festivais como Lollapalooza e Rock in Rio.

Os ingressos para a Primavera Sound já estão disponíveis no site Eventim e na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Morumbi, em São Paulo.