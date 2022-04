Eventos e atrações agitam o Dia do Trabalhador - Reprodução/Internet

Eventos e atrações agitam o Dia do Trabalhador Reprodução/Internet

Publicado 29/04/2022 15:43

Rio - O Dia Internacional do Trabalho celebrado no próximo domingo (1º) será recheado de eventos no Rio de Janeiro. A programação para quem deseja aproveitar o feriado contará com apresentações de teatro, exposição e shows. Os eventos acontecem em diversos pontos da cidade e atende todos os gostos culturais.

Jeunesse Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Domingo, às 17h

Ingressos entre R$ 45 e R$ 340

Vai Clarear no Faro Beach Club

Faro Beach Club - Av. Niemeyer, 101 - São Conrado, Rio de Janeiro - RJ

Domingo, às 15h

Ingressos R$ 40 (mulheres) e R$ 50 (homens)

Barbixas

Teatro Casa Grande - Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon, Rio de Janeiro - RJ

Domingo, 19h

Ingressos R$ 90

Show Do Bita - Dentro do Mundo lá Fora



Teatro Miguel Falabella - Av. Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi, Rio de Janeiro - RJ

Domingo, às 14h, 16h e 18h

Ingressos entre R$ 40 e R$ 80

Corrida do Trabalhador 5K



Parque Madureira Mestre Monarco - Rua Soares Caldeira, 115 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ

Domingo, largada às 07h30



KIT BÁSICO (Camiseta, número, chip e medalha)

1º LOTE - PROMOCIONAL - R$ 65 + taxa do site

2º LOTE - R$ 70 + taxa do site

3º LOTE - R$ 100 + taxa do site

IDOSO: R$ 50 + taxa do site



KIT ECONÔMICO (número, chip e medalha)

1º LOTE - R$ 50 + taxa do site

2º LOTE - R$ 55 + taxa do site

3º LOTE - R$ 60 + taxa do site

Tardezinha do Alto | Dudu Kapu e Detonna



Alto Vidigal Brasil - Rua Armando Almeida Lima, 2 - Vidigal, Rio de Janeiro - RJ

Domingo, às 15h

Ingressos entre R$ 20 e R$240

MAR Aberto

Teatro Claro Rio - Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Domingo, às 19h

Ingressos Ingressos entre R$ 40 e R$ 100

Exposição Museu do Amanhã

Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Domingo, abre às 10h

Ingressos R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada)

Folia Run 2022

Armazém do Preto - Av. Cônego Vasconcelos, 1029 - Bangu

Domingo, ás 08h

Ingresso R$70