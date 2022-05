PittyNando - Otavio Souza/Divulgação

PittyNandoOtavio Souza/Divulgação

Publicado 09/05/2022 22:07

Rio - Os cantores Nando Reis e Pitty decidiram lançar uma turnê inédita pelo Brasil. Intitulada de "As Suas, as Minhas e as Nossas", o projeto contará com músicas de sucesso de ambos, e iniciará em agosto deste ano.

A parceria entre os artistas teve início quando Pitty cantou uma versão de "Relicário", no programa "Saia Justa", da GNT, e foi procurada por Nando Reis com elogios a releitura. A situação induziu a ideia de um trabalho em conjunto.

Desta forma, PittyNando, como os dois gostam de ser chamados, uniram suas bandas e mais de 20 músicas especiais de ambos, sob a promessa de criar um show exclusivo com novos arranjos, releituras e até mesmo canções inéditas.