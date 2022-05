Espaço instagramável no Parque Bondinho - Eduarda Garcia

Publicado 11/05/2022 21:06 | Atualizado 11/05/2022 21:33

Rio - Um espaço instagramável foi colocado em um dos principais pontos turísticos do Rio, o Parque Bondinho, localizado nos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. O lugar foi preparado para comemorar o Dia das Mães e vai permanecer durate todo o mês de maio.

A atração conta com um balanço, cenografia florida e uma bela vista do Pão de Açúcar ao fundo, ideal para tirar ótimas fotos para postar nas redes sociais.

“Nosso maior propósito é inspirar felicidade em todos que se conectam conosco", diz Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar.

O Parque Bondinho Pão de Açúcar terá um bilhete promocional no valor de R$49,90 para todas as mães que forem visitar o local acompanhadas pelos seus filhos. A promoção será válida nas compras realizadas pelo site oficial até o dia 31/05. O Bilhete Carioca Maravilha continua válido, oferecendo desconto de 50% para os moradores e nascidos no Rio e Grande Rio.