João Bosco - Flora Pimentel

Publicado 16/05/2022 13:45 | Atualizado 16/05/2022 13:47

Rio - João Bosco vai se apresentar nesta quarta-feira (18) no Shopping Vogue Square, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O show faz parte do projeto "Bar do Zeca Pagodinho Convida" e tem como ideia levar para o espaço apresentações de artistas consagrados da música brasileira.

“Toda vez que falo com o Zeca, ele me diz que tenho que ir ao Bar e agora, eu vou “, conta João que elaborou um repertório repletos de canções que marcaram sua trajetória de 50 anos de carreira.

Além dos sucessos, João Bosco irá cantar sambas de compositores que admira e que fazem parte da sua formação musical.