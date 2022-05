MAC Niterói - Divulgação

Rio - A mostra multimídia “Van Gogh e seus Contemporâneos - Exposição Imersiva”, que está em cartaz na Casa França-Brasil, no Rio, vai ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), nos dias 28 e 29 de maio, compartilhar uma programação toda gratuita e de acesso livre, feita especialmente para aproximar ainda mais diferentes públicos da criação artística.

Desde às 10h de sábado, dia 28 de maio, serão realizadas sessões do curta de animação "Van Gogh e seus contemporâneos”, de meia em meia hora, no auditório do MAC. Das 15h às 18h, haverá programação educativa, com contação de histórias e oficinas de criação. A partir das 18h, um espetáculo de luz e som vai projetar imagens de Van Gogh e seus contemporâneos na fachada do Museu.

Não é necessário a retirada antecipada de ingressos, o acesso do público será feito por ordem de chegada. Os visitantes podem levar cadeiras para observar a projeção na fachada e curtir o encontro entre Van Gogh e uma das construções mais significativas da cidade de Niterói.