Publicado 24/05/2022 12:19 | Atualizado 24/05/2022 12:27

Rio - A Biblioteca Parque Estadual (BPE), no Centro do Rio, está promovendo uma semana especial com apresentações e shows gratuitos. Toda programação faz parte do projeto "Parque de Ideias" e têm patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Nesta terça-feira, a poeta, atriz e cantora Elisa Lucinda participa da roda de conversa "Ilustre Leitor", quando vai destacar dez livros fundamentais em sua vida e que não podem faltar no acervo da biblioteca. O evento terá início às 17h.

"O melhor destino de uma biblioteca é ser palco de conversa, interpretação e representação da literatura viva. É um espaço que deve funcionar como ponto de cultura em sua essência, estando perto da população. Por isso, vamos celebrar a literatura enquanto 'festa da palavra', conversando diretamente com a cultura popular", ressalta a artista.

Já na quinta-feira, também às 17h, a cantora Zélia Duncan se apresenta no palco do Teatro Alcione Araújo ao lado de Webster Santos, em um show especial para celebrar o lançamento de seu primeiro livro, "Benditas as coisas que não sei". O repertório promete trazer grandes sucessos da carreira da artista.

"O Parque de Ideias acontecerá entre maio e dezembro nas Bibliotecas Parque do Centro, Rocinha e Manguinhos, e é o tipo de evento que mais me interessa hoje. Que tem a ver com fazer diferença, unir as pessoas, incentivar e sonhar junto”, afirma Zélia Duncan, que irá receber o público para uma sessão de autógrafos após o show.

O objetivo do projeto é atrair a população para os espaços públicos, democratizando e aproximando o acesso às atividades culturais. A agenda cultural também vai trabalhar com o segmento educativo, promovendo oficinas, cursos livres e programas de formação cultural-profissional nas três bibliotecas.

Todas as atrações são abertas ao público. É recomendado que os interessados cheguem, pelo menos, uma hora antes de começar o evento (sujeito à lotação).