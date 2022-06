A Orquestra Maré do Amanhã (OMA) inicia série de concertos que percorrerá toda a cidade através do Programa de Fomento à Cultura Carioca, da Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução / Divulgação

Rio - A Orquestra Maré do Amanhã (OMA) iniciará uma série de concertos pela cidade do Rio de Janeiro no próximo domingo, 19 de junho, na Arena Carioca Dicró, localizada na Penha, bairro na Zona Norte da cidade. O espetáculo terá entrada franca — mas os lugares são limitados — e tem previsão de início para as 11h.

A casa de shows é um espaço cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro, além de antiga parceira do projeto, já tendo apresentado outros concertos da Orquestra. Neste ano, o palco da Arena completará 10 anos, que estão marcados pela proximidade com o povo, cultura e histórias. O local já recebeu outros grandes artistas brasileiros, como Fernanda Montenegro, Paulinho Moska, Reinaldo, Lenine, Nelson Sargento, O Teatro Mágico, entre outros.

Através do Programa de Fomento Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro (FOCA), o projeto levará, em uma série de 13 concertos, entre os meses de junho e dezembro, toda a sua versatilidade a diferentes palcos da cidade, com um repertório que vai da música clássica à MPB, do Funk ao Rock, abrangendo obras de: Mozart, Bach, Villa Lobos, Tom Jobim, Maria Bethânia, Queen, The Beatles, Guns N' Roses, Michael Jackson, Roberto Carlos, Anitta e também, clássicos do cinema.

SOBRE A OMA



Eleita a "Melhor Orquestra" pelo segundo ano consecutivo em 2021 e também "Melhor

Escola de Musicalização Infantil" pelo Prêmio Profissionais da Música, a Orquestra Maré do

Amanhã coleciona em seu histórico concertos internacionais (Venezuela e Vaticano) e

grandes eventos como o Réveillon de Copacabana e a participação no palco Favela do Rock in Rio 2019.



Criada na Maré no ano de 2010, a OMA tem como objetivo levar música e educação

musical para população. Hoje, ela já alcança todas as pré-escolas da região que é considerada um dos maiores conjuntos de comunidades da América Latina.