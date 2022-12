Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano são os finalistas de ’A Fazenda 14’ - Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 15/12/2022 12:07 | Atualizado 15/12/2022 12:16

Rio - O reality show "A Fazenda 14" terá sua grande final na noite desta quinta-feira. Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano são os finalistas que concorrem ao prêmio de R$ 1,5 milhão. A 14ª edição do programa foi marcada por muitas polêmicas e barracos, até mais do que os telespectadores já estavam acostumados.

Só nesta edição aconteceram duas expulsões simultâneas por agressão - Tiago Ramos e Shayan -, a roça falsa com o retorno de Bárbara Borges, que provocou a desistência de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, e muitos outros conflitos.

Uma das principais rivalidades no início do programa foi entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra, após uma fofoca feita por Ellen Cardoso, a Moranguinho. Depois de conversar com Deborah, Moranguinho contou para Pétala que a ruiva estava repassando informações sobre sua vida pessoal. Deolane não gostou nada disso e tomou as dores da amiga. "Ela fica se fazendo [de desentendida]. Vem aqui, senta ali... Mas só pra catar. Na verdade, ela nem fala, mas fica só ouvindo. Ela está articulando o lance pra ela, quietinha. Falsa", disparou Moranguinho. A partir daí, a briga entre o grupo A e B começou a se formar.

Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, foi um dos participantes que mais causou polêmica. O rapaz tentou desistir do programa várias vezes e chegou a dormir fora da sede depois de uma madrugada de tensão. Mas a saída de Tiago aconteceu mesmo depois de um barraco, ao vivo, com Shayan. Na ocasião, até os "ninjas" - seguranças da produção - precisaram entrar no programa para separar os participantes.

Depois dessa briga, muitos participantes se reuniram em um dos quartos e falaram em desistência coletiva. Bárbara Borges, no entanto, chorou e disse que não teria como pagar a multa. A atriz, inclusive, se acabou se tornando uma das maiores rivais do grupo liderado por Deolane Bezerra e protagonizou muitas discussões com a viúva de MC Kevin

Deolane foi acusada por participantes de fazer "terror psicológico" e, em uma das roças, chegou a simular um soco no rosto de Kerline. Thomaz Costa, outro desafeto da advogada, não soube lidar com a ansiedade durante o confinamento e ingeriu vários medicamentos, o que causou na sede especulações de que ele teria tentado suicídio . Na ocasião, a transmissão ao vivo pelo PlayPlus foi cortada, mas Deolane gerou revolta ao disparar: "Quem quer se matar, se mata".

Com o programa prestes a chegar ao fim, as irmãs de Deolane Bezerra armaram uma verdadeira confusão na Record . Elas afirmaram que a mãe da peoa estava muito mal no hospital, pediram para que Deolane fosse liberada do confinamento e chegaram a acusar a Record de "cárcere privado". Fato é que faltando 10 dias para a final, Deolane desistiu do reality show. Em seguida foi a vez de sua melhor amiga, Pétala Barreiros.