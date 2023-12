O cantor Pedro Henrique e o pai, seu Eleno - Foto: Reprodução/Internet

O cantor Pedro Henrique e o pai, seu ElenoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 15/12/2023 12:00

Rio - A família do cantor gospel Pedro Henrique recebeu com choque a notícia da morte do artista , na última quarta-feira, após sofrer um infarto fulminante durante um show em Feira de Santana, na Bahia. Nesta sexta-feira (15), o pai do intérprete, seu Eleno, enviou um vídeo ao "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, em que desabafou sobre a tragédia.

"É um momento de muita dor. Para mim e para minha esposa, aconteceu de uma forma muito cruel. A gente estava alegre e, de repente, vi meu filho tombar no palco a quilômetros de distância", declarou ele ao matinal.

Eleno revelou que ficou sem receber notícias do filho, que chegou a ser levado para um clínica após passar mal em cima do palco, mas não resistiu. "Ninguém me falava o que tinha acontecido, o que houve, entramos no maior desespero. Na madrugada, tivemos a fatídica notícia e agora estamos aqui aguardando para fazer o velório do Pedro, como ele era, um homem digno, pai de família, o melhor filho que alguém podia ter", disse o pai do cantor, sem conter as lágrimas.

"Estamos todos consternados, a família, os amigos, todos. A dor é grande, meu único que filho, que acabou de ser pai e morreu em cima do palco fazendo aquilo que ele fazia desde os três anos de idade", finalizou seu Eleno. O cantor de 30 anos deixa a mulher, Suillan, e a filha, Zoe.

Sepultamento

A viúva de Pedro Henrique, Suillan Barreto, divulgou nas redes sociais as informações a respeito do velório e sepultamento do cantor, que acontecerão em Porto Seguro, na Bahia, onde moram os pais do artista. O corpo será velado nesta sexta-feira, a partir das 20h, na Primeira Igreja Batista de Porto Seguro, no Centro da cidade. No sábado, às 9h, acontecerá um culto fúnebre e, em seguida, às 11h, o corpo de Pedro Henrique será sepultado.

