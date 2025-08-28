Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) - TV Globo

Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon)TV Globo

Publicado 28/08/2025 15:43

Rio - Na novela "Vale Tudo", Ana Clara (Samantha Jones) tem cuidado de Leonardo (Guilherme Magon), herdeiro da família Roitman que todos acreditam estar morto. Odete (Debora Bloch) mantém o rapaz escondido, mas a jovem mostra que pretende tirar proveito da situação.

Após encontrar Heleninha (Paolla Oliveira) em uma reunião no AA, Ana Clara retorna ao local onde Leonardo está isolado e começa a compartilhar seus planos para o futuro.

Durante o encontro, a personagem expõe suas intenções ao rapaz debilitado. "Você é um dos herdeiros daquele império, Leozinho”, afirma, referindo-se à TCA. “Isso aqui que a gente leva, não é vida não. Como é que é ser rico? Será que você se lembra? Essa riqueza toda vai voltar, você vai ver... E é o certo".



Ana Clara vai além e revela o que deseja conquistar ao lado do herdeiro da poderosa família.

“Você é filho da dona Odete Roitman, não pode viver aqui nesse muquifo. Mas a gente vai fazer tudo direito... E você não vai me abandonar quando ficar milionário não, hein? A gente vai casar... É isso, Leozinho! Eu vou fazer o nosso casamento!”