Rio - Na novela "Vale Tudo", Ana Clara (Samantha Jones) tem cuidado de Leonardo (Guilherme Magon), herdeiro da família Roitman que todos acreditam estar morto. Odete (Debora Bloch) mantém o rapaz escondido, mas a jovem mostra que pretende tirar proveito da situação.
Após encontrar Heleninha (Paolla Oliveira) em uma reunião no AA, Ana Clara retorna ao local onde Leonardo está isolado e começa a compartilhar seus planos para o futuro.
Durante o encontro, a personagem expõe suas intenções ao rapaz debilitado. "Você é um dos herdeiros daquele império, Leozinho”, afirma, referindo-se à TCA. “Isso aqui que a gente leva, não é vida não. Como é que é ser rico? Será que você se lembra? Essa riqueza toda vai voltar, você vai ver... E é o certo".
Ana Clara vai além e revela o que deseja conquistar ao lado do herdeiro da poderosa família. “Você é filho da dona Odete Roitman, não pode viver aqui nesse muquifo. Mas a gente vai fazer tudo direito... E você não vai me abandonar quando ficar milionário não, hein? A gente vai casar... É isso, Leozinho! Eu vou fazer o nosso casamento!”
