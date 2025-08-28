Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro' Reprodução / Instagram
O quadro contará com a participação de especialistas, que irão orientar os participantes na superação de desafios reais e na busca por soluções criativas. Beatriz, conhecida por sua energia e autenticidade desde o reality, assume o papel de repórter da atração. A ex-camelô levará sua vivência para as ruas, aproximando o público de histórias de pessoas que trabalham diariamente para empreender.
Nas redes sociais, a nova repórter comemorou a novidade. "Chegou o 'Vai Danada!' Meu novo quadro no Encontro feito para quem quer vender mais e fazer o negócio crescer de verdade! As inscrições já estão abertas, essa é a sua chance, Brasil! Tá esperando o que para se inscrever?", escreveu Beatriz, convidando os telespectadores a participarem do projeto.
