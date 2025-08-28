Beatriz Reis ganha novo quadro no 'Encontro' - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 17:03 | Atualizado 28/08/2025 17:05

Rio - Beatriz Reis, ex-participante do "BBB 24", vai estrear um novo quadro no programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo. A atração, intitulada "Vai Danada", terá como objetivo oferecer dicas práticas para empreendedores que buscam formas de fortalecer seus negócios.



O quadro contará com a participação de especialistas, que irão orientar os participantes na superação de desafios reais e na busca por soluções criativas. Beatriz, conhecida por sua energia e autenticidade desde o reality, assume o papel de repórter da atração. A ex-camelô levará sua vivência para as ruas, aproximando o público de histórias de pessoas que trabalham diariamente para empreender.



Nas redes sociais, a nova repórter comemorou a novidade. "Chegou o 'Vai Danada!' Meu novo quadro no Encontro feito para quem quer vender mais e fazer o negócio crescer de verdade! As inscrições já estão abertas, essa é a sua chance, Brasil! Tá esperando o que para se inscrever?", escreveu Beatriz, convidando os telespectadores a participarem do projeto.