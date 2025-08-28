Jaques (Marcello Novaes) em depoimentoTV Globo
Durante o depoimento, Jaques tenta sustentar a imagem de homem íntegro, mas se vê diante de questionamentos sobre movimentações financeiras suspeitas. Ele nega envolvimento no crime, enquanto o clima de desconfiança aumenta.
A delegada Walquíria confronta Jaques com documentos e testemunhos que fortalecem a investigação. Ela deixa claro que o caso está longe de ser concluído, colocando o presidente da Boaz em evidência.
A presença de Jaques na delegacia reacende dúvidas sobre sua verdadeira relação com Abel e também com Vanderson (Armando Babaioff), considerado até então o principal suspeito pelo assassinato.
