Anabela perde a audição e deixa Estela aflitaTV G lobo
Durante a fuga, Anabela enfrenta uma crise de surdez e não percebe os sons da cidade. Ao atravessar a rua, a menina não nota que um bonde se aproxima rapidamente. Nesse momento, Aladin (Vicente Alvite) enxerga o risco e tenta alertá-la: "Anabela! Anabela!"
Sem ouvir os gritos, a menina quase é atingida pelo veículo. Antes do acidente, Aladin consegue puxar a amiga para fora da linha do bonde. A menina, ainda assustada, reconhece o gesto: "Aladin!", diz ela, abraçando o amigo.
O garoto responde: "Te puxei bem na hora!". Apesar do alívio, Anabela entra em desespero ao notar que não escuta a voz do colega. Em lágrimas, revela sua angústia: "Não estou ouvindo você, Aladin!"
