Manuela Dias é responsável pela autoria do remake de Vale TudoReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 22:35

Rio - Manuela Dias compartilhou nesta quinta-feira (28) no Instagram um comentário da jornalista Vera Magalhães sobre o desempenho de Humberto Carrão como Afonso.



"Dois capítulos todinhos de Afonso. É a chance não só de desenvolver esse personagem, mas de Humberto Carrão brilhar. Textões em todas as cenas, Manuella Dias", escreveu Vera. Ao replicar a publicação, a autora ressaltou: "Esse olhar que vale ouro".