Manuela Dias é responsável pela autoria do remake de Vale TudoReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Manuela Dias compartilhou nesta quinta-feira (28) no Instagram um comentário da jornalista Vera Magalhães sobre o desempenho de Humberto Carrão como Afonso.
fotogaleria
Manuela Dias comentou repercussão de 'Vale Tudo' - reprodução Instagram
Taís Araujo - Reprodução do Instagram
Raquel (Taís Araujo) - TV Globo
Manuela Dias é responsável pela autoria do remake de 'Vale Tudo' - Reprodução/Instagram
"Dois capítulos todinhos de Afonso. É a chance não só de desenvolver esse personagem, mas de Humberto Carrão brilhar. Textões em todas as cenas, Manuella Dias", escreveu Vera. Ao replicar a publicação, a autora ressaltou: "Esse olhar que vale ouro".
A postagem ocorreu horas depois do desabafo de Taís Araújo, intérprete de Raquel. A protagonista da novela relatou surpresa com o novo rumo de sua personagem, que voltou a vender sanduíches na praia.

"Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi e também falei: ‘OK, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer”, disse em entrevista à revista Quem.

Representatividade em discussão

A atriz destacou que esperava outro tipo de narrativa para mulheres negras na televisão. "Também tinha a esperança disso e gostaria muito de vê-la assim. Como mulher negra, como artista negra, de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras”, afirmou.

Segundo Taís, a personagem carregava um simbolismo importante: "Quando peguei a Raquel para fazer, falei: ‘Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre a representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada”.