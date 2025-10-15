Alex Atala, Ana Maria Braga, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda - Reprodução/Instagram

Alex Atala, Ana Maria Braga, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2025 09:35

Rio- A chef Renata Vanzetto, jurada do reality "Chef de Alto Nível", da TV Globo, se arrependeu de ter detonado a audiência do "MasterChef Brasil" durante o evento de lançamento da programação da TV Globo para 2026. Ela postou uma nota com pedido de desculpas, na noite de terça-feira (14) em suas redes sociais, após receber dezenas de mensagens criticando sua postura.

fotogaleria

"Vocês não estão acostumadas a me ver envolvida em polêmicas, mas hoje me vi metida numa confusão inesperada. Então, antes de mais nada, achei importante vir aqui me desculpar e me explicar. Ontem participei com meus colegas do Upfront, evento anual que a Globo faz pra anunciar a grade de programação do ano seguinte e apresentar resultados e performance ao mercado publicitário, marcas e patrocinadores. Nessa ocasião, vários artistas da emissora apresentam números e dados, isso é algo comum nesse tipo de evento de negócios. O foco é mostrar resultados de desempenho, usando às vezes comparativos com concorrentes do mesmo segmento", iniciou.



Segundo Renata, ela seguiu um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade e foi assim que falaram do "MasterChef". "Mas aqui eu digo, de coração aberto, apenas de grade MESMO! Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos, tenho amigos ali, entre jurados e participantes", complementou.

Ao ler os posts e os comentários sobre o assunto, a chef disse que percebeu que sua ala pode ter dado espaço para outras interpretações. "Eu queria dizer aqui o quanto eu sou grata ao Masterchef, que popularizou no nosso país esse amor pela cozinha, pelo alimento e pelo meu oficio, que prezo tanto".

"Fica aqui registrado então o meu pedido de desculpas por ter sido veículo de um mal-entendido. Não enxerguei nenhum contexto de desdém. Mas, entendendo o incômodo causado, fiz questão de vir aqui explicar pra vocês. Me senti muito mal com essa repercussão, porque se tem uma coisa que não faço é desdenhar de nada nem de ninguém. Não sou essa pessoa. Fica aqui então meu pedido de desculpa e o compromisso de um olhar mais cuidadoso daqui pra frente. Vivendo e aprendendo", concluiu.



Fernanda Paes Leme saiu em defesa da chef: "Amiga, você é maravilhosa. Seguiu um roteiro, e o foco ali eram os números…simples assim. Claro que cada um interpreta de um jeito, mas nada disso justifica a proporção que tomou.Você sempre foi de somar, de enaltecer os outros e, acima de tudo, de respeitar. Siga com esse coração lindo e voe cada vez mais alto. Te amo!", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Re Vanzetto (@renatavanzetto)

Entenda a polêmica

O nome de Renata Vanzetto fcou entre os mais comentandos das redes sociais nesta terça-feira, 14, horas após uma declaração polêmica durante o evento Upfront Globo 2025.

A chef, que integra o time do programa "Chef de Alto Nível", da TV Globo, ironizou o sucesso do "MasterChef Brasil" ao comparar as audiências das atrações e disparar: “Um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas”, disse.



Em pouco tempo, vários fãs do programa da Band, encheram o perfil de Vanzetto de críticas. "Eu teria vergonha. Uma jurada anônima querendo falar do MasterChef... Jamais será Paola Carosella ou Helena Rizzo", disparou um internauta.