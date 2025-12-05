Tàmires Assîs - Reprodução de vídeo / Record

Tàmires Assîs Reprodução de vídeo / Record

Publicado 05/12/2025 07:34

Rio - Tàmires Assîs se despediu de "A Fazenda 17", da Record, na noite desta quinta-feira (5). A dançarina recebeu 21,02% dos votos do público e foi eliminada na roça contra Luiz Mesquita e Saory Cardoso.

Adriane Galisteu agradeceu a participação da manaura no reality show. "Você brilhou por aqui, contou sua história. É difícil perder peoa como você", comentou. Tàmires disse que estava surpresa com a eliminação e revelou para a apresentadora que acredita que Carol Lekker vencerá o programa.

O jogo acabou para a Cunhã! TÀMIRES é ELIMINADA da F17 com 21,02% dos votos #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/mizgKfixjh — A Fazenda (@afazendarecord) December 5, 2025

Durante o confinamento, Tàmires teve embates com vários peões, como Saory, Martina Sanzi, Fernando Sampaio, Yoná, Créo Kellab, Carol Lekker e Rayane.

