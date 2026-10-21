Roupa Nova - Divulgação Globo/ Miguel Salvatore

Roupa NovaDivulgação Globo/ Miguel Salvatore

Publicado 21/10/2026 22:51

O Altas Horas deste sábado (24) reúne Roupa Nova e Sorriso Maroto em um encontro marcado por sucessos românticos e histórias de carreira. Sob o comando de Serginho Groisman, o programa também recebe Juliana Paiva, Sheila Mello, Ed Gama e Erika Januza, que compartilham lembranças ligadas aos músicos.

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Com mais de quatro décadas de trajetória, o Roupa Nova revisita canções que atravessaram gerações, como "Dona", "Anjo" e "Sapato Velho". Os integrantes também recordam Paulinho, cantor que marcou a história da banda, e falam sobre a importância de manter a identidade musical ao longo dos anos.



Às vésperas de completar 28 anos de carreira, o Sorriso Maroto apresenta sucessos como "Sinais" e "Ela". Bruno Cardoso, vocalista do grupo, destaca a influência dos colegas mais experientes na trajetória da banda.



“A gente tem algo em comum: a nossa música alcançou muitas pessoas e fizemos isso espelhados em vocês”, afirma o cantor.



Os integrantes do Roupa Nova retribuem a admiração e apontam o romantismo e o cuidado com a música como características que aproximam os dois grupos. A conversa também aborda a relação das canções com diferentes gerações de fãs. Com mais de quatro décadas de trajetória, o Roupa Nova revisita canções que atravessaram gerações, como "Dona", "Anjo" e "Sapato Velho". Os integrantes também recordam Paulinho, cantor que marcou a história da banda, e falam sobre a importância de manter a identidade musical ao longo dos anos.Às vésperas de completar 28 anos de carreira, o Sorriso Maroto apresenta sucessos como "Sinais" e "Ela". Bruno Cardoso, vocalista do grupo, destaca a influência dos colegas mais experientes na trajetória da banda.“A gente tem algo em comum: a nossa música alcançou muitas pessoas e fizemos isso espelhados em vocês”, afirma o cantor.Os integrantes do Roupa Nova retribuem a admiração e apontam o romantismo e o cuidado com a música como características que aproximam os dois grupos. A conversa também aborda a relação das canções com diferentes gerações de fãs.

Convidados relembram histórias com as bandas





Entre os convidados, Ed Gama comenta a influência do Sorriso Maroto em sua geração e a presença das músicas dos grupos nas décadas de 1990 e 2000. Erika Januza, por sua vez, revela ser fã de Roupa Nova e conta que já foi sozinha a apresentações da banda.



Juliana Paiva relembra a importância da música "Dona" durante as gravações da novela "Salve-se Quem Puder", exibida entre 2020 e 2021. Segundo a atriz, a canção ajudou a se conectar com a transformação de sua personagem, Luna Furtado, ao longo da trama.



Sheila Mello também participa da conversa e celebra os 27 anos desde sua entrada no É o Tchan. A dançarina compartilha ainda uma história de bastidores envolvendo um encontro com os integrantes do Roupa Nova durante um show.



Com apresentação de Serginho Groisman e direção geral dele e de Adriano Ricco, o "Altas Horas" vai ao ar aos sábados, após "Quem Ama Cuida, na TV Globo".